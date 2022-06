B2Broker annonce l'intégration de B2Core à la solution KYC de Shufti Pro





B2Broker, l'un des principaux fournisseurs de solutions en marque blanche pour l'industrie du Forex et de la cryptomonnaie, est ravi d'annoncer l'intégration de B2Core à Shufti Pro, un service de vérification d'identité de premier plan basé sur l'IA. Grâce à ce partenariat, l'entreprise va pouvoir simplifier et rationaliser le processus de vérification de l'identité des utilisateurs finaux de ses clients. La technologie avancée d'intégration des utilisateurs de Shufti Pro lui permettra également de garantir la sécurité de ses clients. Protégez votre entreprise et vous-même avec B2Core et Shufti Pro !

Shufti Pro est le principal fournisseur de solutions de vérification de l'identité du client (KYC). Grâce à Shufti Pro, les clients peuvent rapidement et aisément renseigner leur identité en ouvrant simplement l'onglet vérification dans les paramètres de leur profil et en soumettant un document d'identité, notamment un passeport, un permis de conduire et un selfie. La technologie propriétaire de Shufti Pro vérifie l'identité d'un client en temps réel et en quelques secondes, ce qui réduit l'incidence de l'activité frauduleuse tout en améliorant l'expérience client.

Qu'est-ce que Shufti Pro ?

Shufti Pro est un fournisseur SaaS proposant des services KYC de vérification d'identité automatisée des utilisateurs. Grâce à son API flexible, le service peut être intégré à un ensemble de systèmes existants, ce qui en fait une solution pratique pour les entreprises de toutes tailles. Par ailleurs, le fournisseur KYC offre à ses clients différents niveaux de protection contre les risques d'usurpation d'identité numérique, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En optant pour ce service, les entreprises optimisent leurs systèmes de sécurité et minimisent par conséquent la probabilité de fraude envers leurs clients.

La technologie de pointe de l'entreprise permet à l'utilisateur de renseigner son identité en moins de 30 secondes. Le service prend en charge plus de 150 langues à travers 230 pays et territoires. De plus, les capacités de filtrage AML de Shufti Pro permettent aux entreprises de se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent en examinant plus de 1700 listes de surveillance.

Contrairement à d'autres entreprises du secteur, Shufti Pro propose à la fois des solutions SaaS et sur site. Ses produits sont utilisés par certaines des plus grandes passerelles de paiement et banques au monde.

Conclusion

L'équipe B2Broker veille à continuellement renforcer l'expérience client et son nouveau service KYC illustre parfaitement cet engagement. Cet outil rationalise le processus d'intégration pour une facilité d'utilisation. L'entreprise invite tous ses clients à profiter de ce nouveau service ainsi que de ces nombreux avantages. B2Broker est également convaincue de l'efficacité opérationnelle de ce service. Merci de contacter l'entreprise pour toutes questions ou suggestions concernant son nouveau service KYC.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 12:20 et diffusé par :