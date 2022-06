DON'T NOD dévoile une nouvelle identité visuelle pour son 14ème anniversaire





PARIS, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- DON'T NOD - anciennement DONTNOD Entertainment - célèbre sa 14ème année de création de jeux narratifs originaux. En constante évolution depuis ses débuts, le studio est heureux de présenter sa nouvelle identité visuelle, reflétant davantage ce qu'est DON'T NOD aujourd'hui.

C'est une période passionnante pour DON'T NOD, et nous souhaitons partager ce moment avec vous à travers une vidéo présentant notre nouveau logo. Un design que nous voulions adaptable pour représenter les différents genres et univers de nos jeux. Et il se trouve que nous avons plusieurs jeux en développement sur lesquels tester cette versatilité...

https://youtu.be/F1_s94ud6Qg

Ces dernières années, le studio a connu quelques changements fondamentaux : l'ouverture de notre studio à Montréal et notre expansion vers l'édition de jeux, portant l'entreprise à environ 320 talents (France et Canada), qui bénéficient d'une flexibilité améliorée, grâce à notre programme FROG (Fully Remote Organization). Avec actuellement six projets en interne, les dontnodiennes et dontnodiens sont répartis au sein de plusieurs équipes à taille humaine. Nous auto-éditons nos jeux, et nous offrons également notre soutien, en tant qu'éditeur, à des développeurs tiers qui partagent notre vision éditoriale, afin de donner vie à leurs créations. Ces changements, parmi d'autres, nous ont incités à créer cette nouvelle identité visuelle, plus alignée et adaptée à notre évolution.

Nous réintroduisons l'apostrophe et l'espace entre "DON'T" et "NOD", afin de donner tout son sens au nom de la société. DON'T NOD représente, en tant qu'entreprise et dans les jeux que nous créons, notre tendance à ne pas craindre d'aller à contre-courant et de briser les codes, illustré par le D brisé et le N visible à l'intérieur. Ce nouveau logo lie nos créations - des histoires immersives et porteuses de sens - à ce que nous sommes en tant que société.

Pour accompagner cette nouvelle identité visuelle, nous lançons un tout nouveau site internet. A travers celui-ci nous souhaitons nous rapprocher davantage de nos joueuses et joueurs, qui pourront facilement plonger dans les univers de nos jeux et accéder à des contenus exclusifs et aux dernières actualités. Il s'agit également d'un espace permettant à nos futurs talents et partenaires de comprendre qui nous sommes, comment nous travaillons et comment collaborer avec nous.

Découvrez notre nouveau site ici : www.dont-nod.com

Et plus de détails sur l'annonce ici : https://dont-nod.com/fr/dont-nod-devoile-une-nouvelle-identite-visuelle/

