REGARD - Festival international du court métrage au Saguenay remporte le prix Hector-Fabre 2021

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, a remis aujourd'hui le prix Hector-Fabre 2021 à REGARD - Festival international du court métrage au Saguenay, pour l'ensemble de ses retombées et son impact positif à l'échelle régionale et internationale. Ce prix est assorti d'une bourse de 25?000 $.

Le Festival REGARD, fondé en 1995, est reconnu par les Oscars et la Fédération internationale de la presse cinématographique. Il présente chaque année près de 200 courts métrages provenant de plus de 50 pays. De plus, il présente des prix visant la promotion de la culture québécoise à l'étranger, tel que le Prix de la critique internationale, offert exclusivement pour un court métrage québécois.

L'organisation fait affaire avec près de 200 entreprises locales et emploie une centaine de personnes au plus fort de ses activités. En termes de retombées économiques régionales, la popularité de l'événement auprès des cinéphiles québécois et internationaux permet notamment faire rouler l'économie de la région. Aujourd'hui, le Festival est l'événement culturel qui attire le plus grand nombre de touristes annuellement au Saguenay.

La reconnaissance du Festival par de grands prix internationaux a permis à plusieurs représentants du Festival d'être invités sur des jurys d'événement sur la scène internationale. Par ailleurs, l'organisation a développé, depuis plusieurs années, des ententes permettant à des stagiaires de l'étranger de venir y travailler pendant quelques mois et ainsi de découvrir la région ainsi que le dynamisme culturel québécois.

« L'impact économique, la capacité de mobilisation dans sa région et le rayonnement international de la culture québécoise qu'offre le Festival international du court métrage au Saguenay incarnent totalement les valeurs liées au prix Hector-Fabre. Ce projet s'arrime avec la Vision internationale du Québec, notamment sa volonté de promouvoir la culture et les artistes du Québec sur la scène internationale. Je me réjouis de la vitalité et du dynamisme que REGARD vient insuffler dans la région, c'est gagnant pour tous! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

« C'est une fierté pour mes collègues Nancy Guillemette, députée de Roberval, Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, François Tremblay, député de Dubuc, et moi de savoir que REGARD - Festival international du court métrage au Saguenay se voit aujourd'hui décerner le prix Hector-Fabre. Un festival bien de chez nous qui permet de faire briller des talents de notre belle région à l'international. C'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet qui bénéficie de l'attractivité qu'apporte le Festival sur le plan tant touristique que culturel ou économique. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Notre équipe se réjouit d'être reconnue par le prix Hector-Fabre pour l'importance de sa contribution au rayonnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec à l'international. C'est d'autant plus une fierté de réussir à se démarquer à partir d'une matière première très précieuse, le court métrage. »

Marie-Élaine Riou, directrice générale du Festival REGARD

Créé en 2000, le prix Hector-Fabre reflète la collaboration entre le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et ses partenaires afin de consolider la présence régionale dans sa politique internationale. Il témoigne de l'importance que le Ministère accorde au rayonnement international des régions du Québec.

Décerné annuellement par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, il vise à saluer l'audace et la détermination de personnes et d'organisations québécoises ayant acquis une notoriété sur le plan international pour leur apport notable à l'essor de leur région.

Hector Fabre a été le premier représentant du Québec à l'étranger. En 1882, il a occupé le poste d'agent général du Québec en France . Avocat et ensuite journaliste, il a notamment fondé le journal L'Événement en 1867 avant de se lancer en politique et devenir sénateur en 1875.

Une municipalité, une commission, une table sectorielle, une association régionale, un établissement d'enseignement, une personne ou tout organisme à but non lucratif ayant réalisé un projet à portée internationale peut participer à l'appel à candidatures.

