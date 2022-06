Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec donne une impulsion supplémentaire au développement économique de l'Est





MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que le projet de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, SommEst : Tous ensemble pour accélérer la transformation positive de l'Est de Montréal, reçoit un soutien de 350 000 $ du gouvernement du Québec.

SommEst : Tous ensemble pour accélérer la transformation positive de l'Est de Montréal a été retenu dans le cadre de l'appel à projets Pour une communauté connectée du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). Cet appel a été lancé en novembre 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il visait à soutenir des initiatives structurantes en matière de santé urbaine en vue d'améliorer les milieux de vie, de renforcer le sentiment de fierté et de favoriser le vivre-ensemble en laissant place aux échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal.

Par la mise en oeuvre d'un processus de mobilisation locale, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal souhaite susciter la participation et l'engagement des acteurs économiques, politiques et de la société civile, pour accélérer la réalisation de projets de développement concrets. Ce projet s'ajoute à la série d'actions menées par le gouvernement du Québec dans la foulée de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal. En soutenant cet événement, le gouvernement continue de propulser le développement économique de l'Est.

« Nous sommes en train de réussir le redéveloppement de l'Est grâce à la forte mobilisation des acteurs du territoire. Ce projet de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal s'ajoute à tous les efforts qui sont déployés pour faire de l'Est un moteur économique à part entière pour la métropole. Je suis donc très fière de soutenir cet événement qui va nous permettre de garder la mobilisation active et ainsi poursuivre le travail. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Chambre est heureuse de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec pour lancer une grande mobilisation de la société civile et économique de l'Est de Montréal et ainsi accélérer le processus de métamorphose de notre territoire. Notre conviction est que l'Est de Montréal ne peut se développer durablement qu'avec l'implication de tous les acteurs de l'Est et de l'ensemble de la métropole. L'ambition, c'est celle de nous concentrer durant les prochaines années, non plus sur ce que nous souhaitons, mais sur ce que les acteurs de notre territoire peuvent faire immédiatement pour réaliser le plein potentiel de l'Est de Montréal au bénéfice de l'ensemble des citoyennes et citoyens. La démarche proposée par la Chambre sera dévoilée officiellement à l'automne 2023 avec l'ensemble des partenaires. Nous avons hâte de démarrer la mobilisation et de contribuer à la réalisation de projets porteurs. »

Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de Commerce de l'Est de Montréal

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

