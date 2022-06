Ensemble Stars!! Music EN arrive officiellement sur iOS et Android dès aujourd'hui





NEW YORK, jeudi 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ensemble Stars!! Music, l'application développée par Happy Elements, est heureuse d'annoncer que sa version anglaise est désormais officiellement disponible sur Android et iOS. À partir du 16 juin 2022, les joueurs basés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et dans 10 autres pays ont la possibilité de télécharger le jeu gratuitement depuis Google Play et App Store pour tenter de remporter de fabuleuses récompenses.

- Activités et mises à jour dans le jeu pour célébrer l'événement :

Gacha garanti : Un ensemble de cartes garanties 5 étoiles est désormais disponible.

Lives et nouvelles chansons : Une nouvelle chanson sera ajoutée à la playlist chaque jour ainsi que davantage de nouveaux objets pendant la période de célébration du lancement.

Histoire : Les chapitres 1, 2 et 3 de l'histoire principale sont disponibles pour un voyage plus fantaisiste avec les idoles.

Boutique : Forfait pour débutants, cartes mensuelles, recharges de diamants pour la première fois dans le jeu

Événement spécial : Mission « Sparkling Start Dash Mission » pour faire briller Subaru. Un Akehoshi Subaru 5 étoiles non plafonné [Plus de scintillement !] un ticket de 10 scouts scintillants et d'autres récompenses vous attendent lorsque toutes les missions de la carte seront terminées.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel : https://www.ensemblestars.com/

Pour célébrer et partager les réjouissances avec encore plus de fans, Ensemble Stars!! Music dévoile une vidéo publicitaire du jeu sur l'écran géant du célèbre Times Square à New York City du 15 au 21 juin, heure locale. Les cosers passionnés par le jeu se rendront sur place pour assister à ce moment incontournable. L'interaction avec les cosers dans le monde réel, face à la vidéo réaliste du jeu, permettra certainement aux fans de vivre une expérience unique entre le monde virtuel de l'anime et la réalité.

Comptant parmi les jeux mobiles de simulation d'idoles musicales les plus populaires avec plus de 10 millions de joueurs en Asie, Ensemble Stars!! Music a été honoré par une série de prix très prisés, notamment le « User's Choice Game of 2021 », le « Best Pick Up & Play » sur Google Play, et le « Best Music Game » des Sensor Tower APAC Awards 2021 dans le monde entier. Depuis l'annonce de la disponibilité de sa version anglaise, le jeu a déjà attiré plus de 200 000 joueurs à se préinscrire sur son site officiel, ce qui prouve l'énorme popularité du jeu à travers les régions.

