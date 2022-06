Lancement officiel d'Ensemble Stars!! Music en anglais sur iOS et Android aujourd'hui





NEW YORK, 16 juin 2022 /CNW/ - Le développeur Happy Elements est fier d'annoncer que la version anglaise de son jeu Ensemble Stars!! Music est maintenant officiellement disponible sur Android et iOS. À compter du 16 juin 2022, les joueurs du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie et de 10 autres pays pourront télécharger le jeu gratuitement à partir de Google Play et de l'App Store et auront la chance de recevoir des récompenses fabuleuses.

Activités de célébration dans le jeu et mises à jour :

Gacha garanti : Une pioche de cartes 5 étoiles garanties est maintenant disponible.

Performances en direct et nouvelles chansons : Une nouvelle chanson sera ajoutée au répertoire à chaque date, avec un taux d'obtention plus élevé pendant la période de célébration entourant le lancement du jeu.

Récit : Les chapitres 1, 2 et 3 de l'histoire principale sont disponibles, proposant un parcours plus sophistiqué avec les idoles.

Boutique : Les ensembles Beginner Package, Monthly Cards et Diamond Up seront les premières transactions complémentaires du jeu

Événement spécial : « Sparkling Start Dash Mission » pour aider Subaru à devenir plus étincelant. [More Sparkling!] 5 étoiles, non plafonné Subaru Akehoshi, Sparkling 10-Scout Ticket et d'autres récompenses vous attendent lorsque toutes les missions sur la carte seront terminées.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web officiel : https://www.ensemblestars.com/



Pour célébrer et partager le plaisir avec un plus grand nombre de fans, Ensemble Stars!! Music présentera une vidéo du jeu sur l'immense écran du célèbre Times Square, à New York, du 15 au 21 juin, heure locale. Des costumadiers qui adorent le jeu seront sur place pour assister à ce moment essentiel. L'interaction avec les costumadiers du monde réel devant la vidéo réaliste du jeu apportera certainement aux fans une expérience croisée très spéciale entre le monde de l'animation virtuelle et la réalité.

Ensemble Stars!! Music est l'un des jeux d'entraînement d'idoles de la musique les plus populaires en Asie. Il a été récompensé par une série de prix très acclamés dans le monde, dont les prix « User Choice Game of 2021 », « Best Pick Up & Play » sur Google Play, et le « Best Music Game » des Sensor Tower APAC Awards 2021. Depuis l'annonce de la disponibilité de sa version anglaise, le jeu a déjà attiré plus de 200 000 joueurs qui se sont inscrits à l'avance sur son site officiel, ce qui démontre l'énorme popularité du jeu dans toutes les régions.

