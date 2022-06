Énergie en commun : Hydro-Québec dévoile des initiatives inspirées de la consultation de la population





MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec présente des projets inspirés par les idées issues de la consultation à laquelle près de 27 000 Québécois et Québécoises ont participé l'an dernier, soumettant plus de 15 000 idées. Chacun de ces projets aura un impact sur l'avenir énergétique du Québec. Au cours des derniers mois, nos équipes ont analysé les résultats de la consultation et les idées soumises pour les regrouper en seize grandes conclusions. Maintenant, des projets inspirés par ces idées se mettent en place dans toutes les régions du Québec.

Pour réaliser des initiatives qui répondent aux grandes conclusions de la consultation, nous avons créé le Lab Hydro, un laboratoire d'innovation et de cocréation mis sur pied dans la foulée d'Énergie en commun pour mener des projets innovants. Nous avons également répertorié les projets que nos différentes équipes avaient planifiés dans le cadre de leurs activités et qui sont en ligne avec ces conclusions.

« Nous avons consulté la population pour accélérer et surtout réussir la transition énergétique du Québec. Les idées soumises orientent désormais nos décisions, et ont même influencé notre nouveau plan stratégique. Pour réussir cette transition, des actions concrètes doivent être entreprises, car si nous voulons avoir un impact, il faut que chaque geste compte. Avec nos partenaires, nous mettons en place des initiatives rassembleuses pour que chacun et chacune puisse contribuer », a souligné Julie Boucher, vice-présidente - Développement durable, relations avec les communautés et communications.

Voici quelques-unes des initiatives en cours de réalisation :

Une technologie mise à l'essai aux serres de La Vallée du Moulin

Dans ses serres de l'Estrie, La Vallée du Moulin teste une technologie qui pourrait nous permettre d'avoir dans notre assiette encore plus de fruits et de légumes frais, peu importe la saison. En faisant pousser ici un fruit aussi exotique que les figues, cette entreprise contribue de manière innovante à accroître l'autonomie alimentaire du Québec. Un rêve qu'Hydro-Québec soutient par la mise en place d'un système de gestion du climat alimenté à l'énergie propre. On y testera une technologie de déshumidification qui pourrait ensuite s'appliquer à d'autres types de production en serre.

Faire place à plus de recharge dans l'avenir

L'équipe du Lab Hydro a entrepris une réflexion sur les orphelins et orphelines de recharge, par exemple les propriétaires de véhicules électriques qui n'ont pas accès à un stationnement privé où installer une borne pour recharger leur voiture. En 2035, la vente de nouvelles voitures à essence sera interdite au Canada. D'ici là, les voitures électriques seront de plus en plus nombreuses sur les routes du Québec. Nous devons donc déjà mettre sur pied des solutions pour permettre aux automobilistes de brancher leur voiture facilement, qu'ils ou elles habitent en ville ou en région. Plusieurs idées seront mises à l'essai dans les prochaines années pour répondre concrètement à ce besoin.

Prendre sa consommation d'énergie en main

Pour réussir la transition énergétique, il faudra économiser notre précieuse énergie, et les Québécois et Québécoises nous ont dit être prêts et prêtes à jouer un rôle. Cela tombe à point : notre nouvel outil de performance énergétique accompagne chacun et chacune afin d'optimiser sa consommation. Les fonctionnalités avancées peuvent être utilisées pour mieux comprendre et analyser les éléments qui influencent la facture d'Hydro-Québec. Des recommandations personnalisées sont offertes pour créer un plan d'action et faire des économies.

Parmi les nombreuses initiatives en cours, nos équipes travaillent également sur un projet de décarbonation de notre parc de véhicule, sur des solutions pour fournir les données de consommation électrique sur les sites de vente de propriétés ainsi que sur un projet de serre expérimentale au Laboratoire des technologies de l'énergie, à Shawinigan, qui nous permettra aussi de tester des technologies qui rendront plus efficace l'utilisation de l'électricité pour l'éclairage et le chauffage des serres. Pour en apprendre plus sur quelques-uns de nos projets : energieencommun.ca.

Les résultats de la consultation Énergie en commun ont influencé les orientations de l'entreprise pour les prochaines années, que l'on retrouve dans notre nouveau Plan stratégique 2022-2026. D'autres projets, plus complexes et ambitieux, prennent plus de temps avant de voir le jour. Dans ce contexte, notre nouveau Lab Hydro joue le rôle d'accélérateur. Nous poursuivrons aussi le dialogue en continu avec les Québécois et les Québécoises, notamment grâce à notre Panel Hydro et moi, afin que chacun et chacune soit impliqué dans les décisions et les projets qui soutiennent la transition énergétique du Québec.

