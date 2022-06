/R E P R I S E -- Dévoilement du nouveau siège social de la CNESST dans l'écoquartier D'Estimauville/





QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) inaugurera son nouveau siège social, situé au 1600, avenue D'Estimauville, ce jeudi 16 juin 2022.

Les journalistes sont conviés à une conférence de presse dans le magnifique atrium de l'édifice, qui débutera à 13 h 45. Suivront une coupure de ruban et la prise de photos.

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Louise Otis, présidente du conseil d'administration de la CNESST, et Mme Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST, prendront notamment part à cette conférence de presse.

Date : Jeudi 16 juin 2022



Heure : 13 h 45



Endroit : Atrium de l'édifice



Adresse : 1600, avenue D'Estimauville

