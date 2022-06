Beneva bonifie les conditions salariales de ses employés





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Beneva améliore les conditions salariales de tous ses employés, ce qui découle d'une volonté de la nouvelle entreprise née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance de se positionner de façon très compétitive dans l'industrie de l'assurance.

En effet, en décembre dernier, Beneva a déployé pour son personnel professionnel et cadre des échelles salariales positionnées favorablement par rapport à celles du marché canadien de l'assurance. Cela a conduit à des ajustements de la rémunération directe pour un grand nombre de postes et de salariés.

Cette actualisation de la rémunération directe du personnel de Beneva se termine ces jours-ci par la ratification des conventions collectives du personnel syndiqué. Ainsi, les employés de Beneva représentés par le SCFP et la CSN se voient octroyer une hausse de l'échelle salariale de 3,5 % pour l'année 2022. Ce même pourcentage d'augmentation est prévu en 2023.

De plus, l'ensemble des employés profitent d'une bonification des régimes de participation aux résultats de l'organisation, en plus de bénéficier de nouvelles conditions avantageuses liées au nouveau mode de travail hybride (partage du temps entre la maison et le bureau).

« Nous sommes heureux d'offrir une rémunération globale compétitive, qui permet à Beneva de se démarquer en tant qu'employeur dans notre industrie. Nous proposons une offre généreuse qui donnera un coup de pouce financier alors que l'inflation affecte les gens partout au pays. Ces investissements dans nos talents permettent aussi à Beneva de tirer favorablement son épingle du jeu dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre », a déclaré Martin Robert, vice-président exécutif et leader, Talent, culture et communication chez Beneva.

Par ailleurs, par considération et bienveillance pour l'ensemble de ses employés, Beneva amorce le mode de travail hybride basé sur le volontariat et la flexibilité. Beneva offre des montants forfaitaires à tous ses employés pour s'installer de façon ergonomique et pour réduire l'impact des coûts de l'Internet résidentiel. Une allocation de mobilité est également prévue afin de faciliter les déplacements et d'encourager les modes de déplacement collectifs ou alternatifs.

Grâce à ces différents éléments de sa rémunération globale, Beneva se positionne ainsi comme un employeur qui se démarque au sein de l'industrie de l'assurance. Beneva souhaite avoir des employés heureux, grâce à des conditions salariales compétitives, mais aussi par un environnement de travail flexible et bienveillant.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

