The Coca-Cola Company annonce son intention de reporter la cotation de Coca-Cola Beverages Africa en bourse

The Coca-Cola Company a annoncé aujourd'hui son intention de reporter la cotation de Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) en bourse.

En avril 2021, The Coca-Cola Company a annoncé pour la première fois son intention de vendre une partie de sa participation dans CCBA à travers une offre publique initiale. Cette décision est conforme à l'objectif de The Coca-Cola Company qui consiste à concentrer ses ressources sur la création de marques innovantes appréciées des consommateurs.

L'annonce indique que le moment exact dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment, les conditions macroéconomiques.

The Coca-Cola Company continuera d'évaluer les conditions macroéconomiques pour décider du moment futur d'une introduction en bourse en 2023. L'intention de procéder à l'introduction en bourses de l'embouteilleur axé sur l'Afrique en tant que société publique indépendante demeure inchangée.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une société dédiée totalement à la boisson, avec des produits vendus dans plus de 200 pays et territoires. L'objectif de notre entreprise consiste à rafraîchir le monde et de faire la différence. Nous vendons plusieurs marques valant des milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons à travers le monde. Notre portefeuille de marques de boissons gazeuses comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d'hydratation, de sport, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Nos marques de nutrition, de jus, de produits laitiers et de boissons à base de plante comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portefeuille, qu'il s'agisse de la réduction de sucre dans nos boissons ou la commercialisation de nouveaux produits innovants sur le marché. Nous cherchons à laisser un impact positif sur la vie des gens, des communautés et de la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone tout au long de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires de mise en bouteilles, nous employons plus de 700 000 personnes, ce qui contribue à créer des opportunités économiques pour les communautés locales du monde entier. Pour en savoir plus sur Coca-Cola sur www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos de Coca-Cola Beverages Africa

CCBA est le 8ème partenaire de mise en bouteilles de Coca-Cola dans monde en termes de chiffre d'affaires, et le plus grand sur le continent. La société représente 40 pour cent de tous les produits de Coca-Cola vendus en Afrique en volumes. Avec plus de 17 000 employés en Afrique, CCBA sert plus de 600 000 clients grâce à une multitude de marques internationales et locales. Le groupe a été formé en juillet 2016 après la fusion réussie des opérations d'embouteillage en Afrique australe et orientale des entreprises de boissons non alcoolisées prêtes à boire de The Coca-Cola Company, SABMiller plc et Gutsche Family Investments. Les actionnaires de CCBA sont actuellement : The Coca-Cola Company 66,5% et Gutsche Family Investments 33,5%. CCBA opère dans 14 pays, dont ses six marchés clés de l'Afrique du Sud, du Kenya, de Éthiopie, de l'Ouganda, du Mozambique et du Namibie, ainsi que la Tanzanie, le Botswana, le Ghana, la Zambie, les Comores et la Mayotte, l'Eswatini et le Lesotho. Pour en savoir plus, veuillez consulter le lien suivant: https://www.ccbagroup.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations, des estimations ou des projections constituant des "déclarations prospectifs" comme défini en vertu des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. En règle générale, les mots "croire", "prévoir", "avoir l'intention de", "estimer", "anticiper", "projeter", "sera" et autres expressions similaires désignent des déclarations prospectives qui, en général, ne sont pas de nature historique. Les énoncés prospectifs sont soumis à certains risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels, l'expérience historique propre à The Coca-Cola Company et nos prévisions ou attentes actuelles. Ces risques comprennent, mais sans s'y limiter, notre capacité à réaliser les avantages escomptés de l'offre publique initiale potentielle de Coca-Cola Beverages Africa, y compris une telle offre publique initiale sera réalisée dans les délais prévus, le cas échéant, et les autres risques discutés dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (la " SEC "), y compris notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et nos rapports déposés ultérieurement et disponible auprès de la SEC. Vous ne devez en aucun cas placer indûment votre confiance en les déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été établis. The Coca-Cola Company n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives.

Clause de non-responsabilité

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres à émettre par la CCBA dans une quelconque juridiction, y compris aux États-Unis. Les titres de la CCBA n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "loi sur les valeurs mobilières") et ne peuvent être offerts en l'absence d'enregistrement ou exemption d'enregistrement. Il n'y aura pas d'offre publique des titres aux États-Unis.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

