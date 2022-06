Allegro DVT lance le premier bloc de propriété intellectuelle de décodage AV1 au monde, avec prise en charge d'une taille de pixel de 12 bits et d'un chroma sub-sampling 4:4:4





Allegro DVT, le chef de file des blocs de propriété intellectuelle (silicon IP) de traitement vidéo et des flux de conformité vidéo, annonce que sa silicon IP D310 de décodage AV1 prend désormais en charge une taille d'échantillon de 12 bits et un chroma sub-sampling de 4:4:4. Les applications émergentes de cloud-gaming, automobiles et de mise en miroir d'écrans tireront directement parti de ces nouvelles fonctions afin de fournir une qualité vidéo supérieure et de conserver les moindres détails du contenu vidéo.

L'IP D310 d'Allegro DVT fait partie de la famille hautement personnalisable de silicon IP D3x0, qui s'appuie sur une architecture évolutive permettant des résolutions d'image allant du HD/4K au 8K/16K, tout en prenant en charge des tailles d'échantillon allant de 8 à 12 bits, et un chroma sub-sampling allant de 4:0:0 à 4:4:4.

Allegro DVT répond à la demande croissante pour des blocs de traitement vidéo de pointe dans les systèmes sur puce (SoC) avancés en fournissant des coeurs IP de décodage hautement configurables prenant en charge un large éventail de codecs sélectionnables. Outre l'AV1, la famille D3x0 supporte également les formats vidéo JPEG, H.264, HEVC, VP9 et VVC. De plus, son architecture unique et évolutive offre l'équilibre parfait entre taille de bloc et consommation énergétique, maintenant ainsi à un niveau raisonnable la fréquence opérationnelle des solutions obtenues pour permettre des déploiements physiques dans des technologies de noeuds de processus généralistes et rentables.

Le D310 est disponible dès maintenant et s'accompagne d'une documentation complète et de drivers logiciels en vue d'une intégration fluide aux SoC vidéo.

Nouar Hamze, CEO: "Nous nous engageons à soutenir l'écosystème AV1 et à accélérer l'adoption de ce codec vidéo prometteur. Notre produit D310 est la toute première silicon IP de décodage AV1 à prendre en charge une taille de pixel de 12 bits et un format chroma sub-sampling 4:4:4. Ces fonctionnalités avancées étofferont l'éventail d'applications cibles pour inclure l'HDR, le cloud-gaming, l'affichage sans fil et le secteur automobile, pour lesquels il est crucial de préserver la qualité vidéo. Cette silicon IP constitue le point d'orgue de nos efforts d'ingénierie et de marketing visant à regrouper les exigences d'applications extrêmement variées et à créer des solutions optimales en termes de puissance, de performance et de champ d'application."

À propos d'Allegro DVT

Basé à Grenoble/France et disposant de bureaux à Belfast/Irlande du Nord et Pékin/Chine, Allegro DVT est un fournisseur mondial de solutions de technologies vidéo numériques, notamment les flux de conformité et les blocs de propriété intellectuelle à codec vidéo axés sur les normes H.264/AVC, H.265/HEVC, AVS2, AVS3, VP9, AV1 et VVC.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site web et contactez-nous

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 09:35 et diffusé par :