Près de 6 M$ pour soutenir le développement touristique du Centre-du-Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Drummondville sont heureux d'annoncer un soutien de 5 843 000 $ pour le renouvellement de l'offre touristique du Village québécois d'antan par l'intégration de technologies de la firme Moment Factory.

Le député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, et le député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement, M. Sébastien Schneeberger, en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en compagnie de la mairesse de Drummondville, Mme Stéphanie Lacoste.

De cette somme, un montant de 4 843 000 $ est alloué dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du ministère du Tourisme. La Ville de Drummondville accorde pour sa part 1 million de dollars.

L'aide financière permettra à l'entreprise de bonifier l'expérience des visiteurs du Village québécois d'antan. Pour ce faire, les technologies de Moment Factory seront intégrées au sein de maisons thématiques animées, d'une aire de jeux de réalité augmentée, d'une balade nocturne, du Village hanté et du Village illuminé. L'ajout d'un volet festif et gourmand est aussi prévu.

« Plus que jamais, le Québec doit se démarquer et proposer une offre touristique innovante, en phase avec les attentes des voyageurs, afin de se positionner comme une destination de calibre mondial. Je sais que nos entreprises touristiques partagent cette vision et sont déterminées à contribuer au développement de ce secteur essentiel pour notre économie. Grâce au Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le gouvernement du Québec entend soutenir leurs ambitions et faire en sorte qu'elles deviennent de véritables vecteurs de croissance pour leur région et le Québec. »

Caroline?Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Village québécois d'antan est un attrait phare du Centre-du-Québec dont la réputation n'est plus à faire. Grâce à ce projet mettant à profit le savoir-faire reconnu de la firme Moment Factory, il écrit une nouvelle page de son histoire et attirera assurément encore plus de visiteurs, au bénéfice de nos communautés. Je suis très fier que notre gouvernement soutienne le développement de l'offre touristique unique de cette entreprise locale. »

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Depuis 1977, le Village québécois d'antan attire à Drummondville des visiteurs de partout dans le monde. Cette longévité s'explique notamment par la vision de ses artisans et par leur capacité à se renouveler pour s'adapter aux attentes toujours en évolution des clientèles. Le projet annoncé aujourd'hui en est un exemple éloquent. Je félicite les gestionnaires du Village, et leur souhaite le meilleur des succès! »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« La Ville de Drummondville est très fière de contribuer financièrement au projet de relance du Village québécois d'antan. Cette initiative de grande envergure vient bonifier l'offre touristique et de loisir de la Ville, de la MRC de Drummond et du Centre-du-Québec. Avec ses activités dynamiques et variées, Drummondville devient plus que jamais une destination incontournable pour les visiteurs en provenance des autres régions du Québec, du Canada et même de l'international. »

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

« C'est une journée historique pour le Village québécois d'antan. Toute l'équipe a travaillé fort pour élaborer et présenter ce projet de relance, qui nous propulsera dans l'ère moderne. Nous en sommes très fiers! Au cours des trois prochaines années, nos visiteurs auront la chance de découvrir des nouveautés, lesquelles seront intégrées à notre offre traditionnelle. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec, la Ville de Drummondville et tous nos partenaires actuels, de même que ceux qui seront annoncés lors des prochaines semaines, pour leur soutien dans le cadre de cette initiative. »

Guy Bellehumeur, directeur général du Village québécois d'antan

Le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique vise à soutenir les projets d'investissement à valeur ajoutée de nos entrepreneurs. L'objectif : proposer une offre touristique encore plus innovante et durable pour assurer la pérennité, la croissance et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise à l'international. Le 6 juin dernier, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx , annonçait un investissement gouvernemental supplémentaire de 134 millions de dollars dans le cadre de ce programme, portant ainsi l'aide disponible à 239 millions de dollars.

