Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Rodéo d'Ayer's Cliff





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 28 500 $ au Rodéo d'Ayer's Cliff, qui aura lieu jusqu'au 19 juin 2022.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Le Rodéo d'Ayer's Cliff est de retour cette année, au grand bonheur des amateurs de sports équestres. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne cet événement, qui contribue à l'augmentation de l'affluence touristique dans les Cantons-de-l'Est et dynamise l'économie locale. J'invite les participants à profiter de leur escapade pour sillonner les routes de la région et découvrir ses charmes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureux que les festivaliers retrouvent le Rodéo d'Ayer's Cliff dans sa formule complète. Cet événement bonifie l'offre touristique locale, et les visiteurs s'y font de plus en plus nombreux d'année en année. C'est un rendez-vous country qui répond à la grande demande de divertissement chevalin de la région. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

