Un nouveau rapport de Clear Seas évalue l'ampleur de la menace que pose le changement climatique sur l'environnement maritime canadien





Le plus récent rapport publié par le Centre pour le transport maritime responsable Clear Seas (Clear Seas) fournit un aperçu de la menace que le changement climatique fait peser sur l'environnement maritime au Canada. Alors que la plupart des travaux en la matière se concentrent sur l'atténuation des effets du changement climatique, cette étude de la vulnérabilité de l'environnement maritime canadien aux changements climatiques identifie toute une gamme de stratégies pouvant aider le Canada à s'adapter aux défis climatiques.

Le rapport met en lumière une série d'outils et de cadres de travail développés afin d'aider à caractériser les menaces climatiques et à informer les individus et les organisations dont la pérennité dépend des océans et des voies navigables. Il fournit également des stratégies d'adaptation pratiques pour la gestion des incidences qu'entrainent les changements climatiques. Le rapport peut être consulté ici : https://bit.ly/3HmP0qI

Les informations contenues dans ce rapport contribueront à l'élaboration de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada et appuieront les efforts de planification visant à assurer la sécurité et la pérennité des voies navigables entrepris par la Garde côtière canadienne, les départements gouvernementaux, les administrations portuaires et les communautés autochtones et côtières.

« Les changements climatiques ont des conséquences réelles pour les marins, les pêcheurs et les travailleurs du secteur touristique », mentionne Paul Blomerus, directeur général de Clear Seas. Les peuples autochtones sont également touchés par les changements climatiques en raison de leurs modes de vie traditionnels et de la connexion profonde qu'ils partagent avec la nature et les eaux. « Leurs savoirs traditionnels proposent de précieuses perspectives pour comprendre et s'adapter aux changements climatiques », ajoute Blomerus.

L'étude fournit un cadre contextuel important pour comprendre l'étendue des défis liés aux changements climatiques auxquels l'environnement maritime canadien et ses acteurs font face. En identifiant les principales menaces et stratégies d'adaptation associées, cette analyse permettra le développement de plans d'atténuation des risques efficaces de même que la prise de décisions informées en matière de changement climatique, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité et de la durabilité des activités maritimes au Canada et à l'étranger.

L'étude examine :

Les aléas climatiques qui affectent les voies navigables du Canada et leurs usagers

Les incidences actuelles et futures des changements climatiques sur l'industrie maritime et ses acteurs

Les stratégies pouvant aider le secteur maritime canadien à s'adapter à la nouvelle réalité climatique

Les approches utilisées par d'autres nations maritimes, dont les États-Unis, la Norvège et les Pays-Bas, pour s'adapter aux changements climatiques

Présentation des résultats de recherche

Clear Seas tiendra un webinaire lors duquel les faits saillants de l'étude seront présentés, le 28 juin à 10:00 AM (PDT) | 1:00 PM (EDT) | 2:00 PM (ADT) | 2:30 PM (NDT). Pour s'inscrire et assister au webinaire : https://bit.ly/3trsoQh

À propos de Clear Seas

Clear Seas est un centre de recherche canadien indépendant, à but non lucratif, qui fournit de l'information objective sur le transport maritime aux décideurs politiques et au public. Son programme de recherche est déterminé à l'interne en fonction des dossiers d'actualité, révisé par un comité de recherche et approuvé par un conseil d'administration. Tous les travaux de Clear Seas sont disponibles au clearseas.org.

