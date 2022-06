Collations des grades : Polytechnique Montréal remet plus de 4 500 diplômes et un doctorat honoris causa à Nathalie Provost et à Mostafa Terrab





MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Polytechnique Montréal célèbre ses collations des grades les 16 et 17 juin au Palais des congrès de Montréal. Après deux années marquées par la pandémie, l'événement est l'occasion de souligner les efforts déployés par les finissantes et finissants des promotions 144 (2019-2020), 145 (2020-2021) et 146 (2021-2022). Au total, ce sont plus de 4 500 diplômes qui seront remis, portant ainsi à plus de 56 000 le nombre de diplômées et diplômés de Polytechnique à l'aube de son 150e anniversaire. Au cours des mêmes cérémonies, l'Université de Montréal, sur recommandation de Polytechnique Montréal, décernera des doctorats honoris causa à Nathalie Provost, femme au parcours d'exception et militante engagée dans la lutte contre les armes à feu, ainsi qu'à Mostafa Terrab, homme d'affaires marocain et fervent promoteur de l'éducation.

Nathalie Provost

Titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique (1990) et d'une maîtrise en génie industriel (1993) de Polytechnique Montréal, Mme Provost exerce avec brio de hautes responsabilités de fonctionnaire depuis plus de 20 ans. Tout au long de sa carrière, Nathalie Provost a eu la volonté d'agir concrètement pour le bien-être collectif des citoyennes et citoyens.

Nathalie Provost est une survivante du féminicide survenu à Polytechnique en 1989. Elle a d'ailleurs reçu la Médaille de la bravoure du Canada, en 1994, pour sa détermination pendant les événements tragiques et pour sa capacité, dans les heures qui ont suivi le drame, à lancer un message d'espoir à la communauté de Polytechnique et à la population québécoise. Depuis, elle est une porte-parole incontournable et une militante engagée sur la question du contrôle des armes à feu au Canada, notamment à travers l'organisation PolySeSouvient.

Depuis 2014, elle continue de soutenir et d'encourager le génie au féminin, notamment en tant que marraine de l'Ordre de la rose blanche, une bourse pancanadienne créée par Polytechnique Montréal en hommage aux victimes, de même qu'aux personnes blessées, aux familles, aux professeures et professeurs, aux membres du personnel et aux étudiants et étudiantes qui se sont retrouvés au coeur du drame.

Mostafa Terrab

Après un diplôme d'ingénieur de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris en 1979, Mostafa Terrab poursuit son cursus au Massachusetts Institute of Technology, où il obtient une maîtrise en ingénierie en 1982, puis un doctorat en recherche opérationnelle en 1990.

Profondément attaché aux impératifs environnementaux, Mostafa Terrab insuffle sa vision au Groupe OCP, premier fournisseur mondial de produits phosphatés. En sa qualité de président-directeur général, il dirige avec succès depuis 2006 cette entreprise marocaine, qui a émergé, sous le leadership de M. Terrab, comme un acteur majeur de la décarbonation et de la préservation de l'eau.

Très impliqué dans la formation des talents de demain, M. Terrab assure dès 2007 la présidence de la Fondation OCP, reconnue d'utilité publique, qui promeut l'entrepreneuriat et le développement humain au Maroc, en Afrique et en Inde. Il pilote à partir de 2013 l'établissement de l'Université Mohammed?VI Polytechnique (UM6P), abritant notamment l'École?1337, qui vise à former les futurs génies du codage du Maroc et de l'Afrique. Il est également président délégué de la Fondation Mohammed?VI pour le développement durable depuis 2015.

Polytechnique remet plus de 4 500 diplômes

En 2019-2020 (Po 144), Polytechnique a délivré 1 477 diplômes, soit 865 baccalauréats en ingénierie, 34 baccalauréats ès sciences, 32 diplômes d'études supérieures spécialisées, 235 maîtrises en ingénierie, 195 maîtrises en sciences appliquées et 116 doctorats.

En 2020-2021 (Po 145), ce sont 1 503 diplômes qui ont été remis, soit 899 baccalauréats en ingénierie, 38 baccalauréats ès sciences, 22 diplômes d'études supérieures spécialisées, 218 maîtrises en ingénierie, 215 maîtrises en sciences appliquées et 111 doctorats.

En 2021-2022 (Po 146), Polytechnique a décerné 1 587 diplômes, soit 921 baccalauréats en ingénierie, 41 baccalauréats ès sciences, 31 diplômes d'études supérieures spécialisées, 254 maîtrises en ingénierie, 204 maîtrises en sciences appliquées et 136 doctorats.

