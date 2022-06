Jean Cloutier, ancien chef du PVQ nommé président de la campagne électorale de Climat Québec





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Martine Ouellet, chef de Climat Québec est fière d'annoncer la nomination de Jean Cloutier, ancien chef sortant du Parti vert du Québec, à titre de président de la campagne électorale nationale de Climat Québec. Il agira donc en tant que co-porte-parole à ses côtés. Jean Cloutier est également le premier candidat officiellement annoncé par la jeune formation politique. Ce dernier briguera les suffrages de la circonscription Vanier-Les Rivières, dans la région de la Capitale-Nationale.

Jean Cloutier a fait valoir : « Climat Québec incarne aujourd'hui la seule formation politique pro-climat véritablement rassembleuse des personnes soucieuse de l'environnement au Québec. Je suis très enthousiaste face à l'idée de faire campagne aux côtés de cette femme d'exception qu'est Martine Ouellet. Elle est riche d'une expérience scientifique et d'une reconnaissance des milieux environnementaux pro-climats hors du commun. N'oublions pas qu'elle a été la première ministre de l'Énergie des Ressources naturelles à fermer une dernière centrale nucléaire dans un État fédéré non encore souverain. Notre jeune parti vert est appelé à faire face à de grands objectifs et je suis convaincu que Climat Québec est la force qui nous permettra de relever ces immenses défis écologiques d'une si grande importance pour l'avenir de l'humanité.

Vous savez, l'altermondialisation de la cause environnementale est un phénomène manifeste, et ce, depuis plusieurs années. Le Québec, comme État riche et reconnu, se doit d'appliquer toute l'influence qu'il peut générer pour faire basculer la tendance. Pour réussir, il faudra disposer de tous nos leviers de pouvoir et cela passe impérativement par l'indépendance politique. Pour ce faire, il faut travailler pour mobiliser la masse critique des Québécois à l'intérieur d'un plan d'action résolu et mené par un parti dédié à la cause. Nous voulons rendre possibles des alliances stratégiques pour un Québec indépendant en plein contrôle de sa gouvernance, de ses propres lois, de ses impôts et de ses traités internationaux afin de participer pleinement à la lutte mondiale contre les dérèglements climatiques dans une perspective altermondialiste. »

« Jean Cloutier est un leader engagé, reconnu et implanté dans le milieu écologiste et altermondialiste (co-fondateur du parti municipal Défi vert de Québec, président fondateur de l'aile québécoise du Parti vert du Canada, délégué international aux Congrès des Verts mondiaux et co-président de la Fédération des partis verts des Amériques, président des AmiEs de la Terre de Québec, de Qualité de Vie Écodurable et de ses Clubs Écolos ainsi que du Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec). Il a tellement donné à la cause indépendantiste, son expérience est remarquable (président des OUI Québec de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches et président du Comité des Aînés indépendantistes de la Capitale-Nationale). En plus de représenter une candidature de choix pour les électeurs de Vanier-Les Rivières d'où il est originaire, il est un allié précieux pour tous ceux et celles pour qui l'urgence climatique est une priorité. Le Québec dispose d'une capacité extraordinaire de compétences pour faire face à la crise climatique et le changement du modèle politique québécois et de son mode électoral est nécessaire pour y parvenir. Avec l'adhésion d'une personne de qualité telle que Jean Cloutier au sein de l'équipe, on vient de faire un pas très significatif vers la réussite et la reconnaissance internationale de Climat Québec comme un des partis verts reconnus. », a déclaré Martine Ouellet.

