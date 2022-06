ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS RENFORCE SON ÉQUIPE CHARGÉE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES EN RECRUTANT UN NOUVEAU CADRE SUPÉRIEUR





LONDRES, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments (Allspring), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan avec plus de 541 milliards de dollars d'actifs sous gestion*, a annoncé aujourd'hui la nomination de Charlie Wilson au poste de responsable des institutions financières pour le Royaume-Uni et la Suisse.

M. Wilson rejoint Allspring après avoir travaillé pendant plus de 25 ans pour des gestionnaires d'actifs internationaux, où il a dirigé le développement commercial et la stratégie de vente en Europe. Il sera chargé de développer l'activité de distribution d'intermédiaires financiers d'Allspring et de gérer un portefeuille croissant de clients intermédiaires de gros et de détail.

Avant de rejoindre Allspring, M. Wilson a travaillé en tant que responsable des comptes européens chez PGIM Investments, au sein du Global Financial Institutions Group chez Investec Asset Management, et à un poste de direction des ventes chez Lazard Asset Management.

Charlie Wilson a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Allspring Global Investments aujourd'hui. L'entreprise possède des capacités d'investissement impressionnantes, ainsi qu'une expertise reconnue en matière de titres à revenu fixe, d'actions et de solutions multiactifs. Elle a également une approche particulière de l'investissement durable, avec des solutions différenciées conçues en collaboration avec les investisseurs pour préparer l'avenir. »

Andy Sowerby, responsable du groupe des clients internationaux chez Allspring, a ajouté : « Nous faisons évoluer nos activités au Royaume-Uni et en Europe pour renforcer nos partenariats avec les intermédiaires financiers, et la nomination de Charlie est une étape importante dans ce sens. Notre objectif est d'aider les investisseurs à obtenir à la fois des rendements financiers et des résultats positifs, et nous développons nos ressources dans l'ensemble de l'entreprise afin de faire une réelle différence. Charlie a une grande expérience des défis et des opportunités du marché actuel et nous sommes très heureux de le voir rejoindre notre équipe. »

À propos d'Allspring Global Investments

Allspring Global Investmentstm est une société de gestion d'actifs indépendante avec plus de 541 milliards de dollars US d'actifs sous gestion*, des bureaux dans le monde entier et des équipes d'investissement soutenues par 450 professionnels de l'investissement. Allspring s'engage à investir de manière réfléchie, à planifier de manière ciblée et à inspirer une nouvelle ère d'investissement qui vise à la fois des rendements financiers et des résultats positifs.

* Au 31 mars 2022, les actifs sous gestion comptaient 91 milliards de dollars américains provenant de Galliard Capital Management, un conseiller en investissement non affilié à la société Allspring/GIPS.

Cette information est une communication marketing, sauf indication contraire, destinée aux clients professionnels (ou équivalents). Elle n'est pas destinée aux détaillants.

CE DOCUMENT N'EST PAS UNE OFFRE OU UNE SOLLICITATION DANS QUELQUE TERRITOIRE OU À QUELQUE PERSONNE QUE CE SOIT DANS LES CAS OÙ IL SERAIT ILLÉGAL OU NON AUTORISÉ.

Il peut y avoir un risque pour votre capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tous les placements comportent des risques. Ces éléments sont fournis à des fins d'information uniquement. Les avis, opinions et hypothèses sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ces informations ne constituent pas un conseil, une recommandation ou une recherche en matière d'investissement.

Allspring Global Investmentstm (Allspring) est le nom commercial des sociétés de gestion d'actifs d'Allspring Global Investments Holdings, LLC. Ces sociétés comprennent Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), une société de gestion d'investissements agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, et Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (Allspring Luxembourg), agréée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Aux fins de la section 21 de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act, FSMA), les documents approuvés pour une distribution au Royaume-Uni sont approuvés par Allspring UK.

