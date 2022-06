Sagard Credit Partners annonce la clôture finale de Sagard Credit Partners II à ~1,17 milliard de dollars US





TORONTO, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Sagard a annoncé aujourd'hui la clôture finale de Sagard Credit Partners II (ci-après appelé « SCP II » ou « le fonds ») à environ 1,17 milliard de dollars, dépassant ainsi son objectif de 1,1 milliard de dollars. De par de nouveaux engagements d'investisseurs des États-Unis, du Canada et d'Europe, cette clôture marque un jalon important pour Sagard. En effet, SCP II est le plus grand fonds levé à ce jour par la société et se range parmi les plus grands fonds de dette privée non commanditée basés au Canada.

Les engagements proviennent d'anciens et de nouveaux investisseurs institutionnels et stratégiques, comme Beneva, B.R.K. Capital Inc., la Régie de retraite de la fonction publique du Manitoba, Desjardins, Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO), HDG Inc., HOOPP Capital Partners, IG Gestion de patrimoine (TSX : IGM), la Société de gestion des placements de l'Ontario, Kruger Inc., la Corporation Financière Mackenzie, Optimum Gestion de Placements et la Ville de Montréal.

« Nous nous réjouissons de l'intérêt marqué que suscite SCP II. L'annonce d'aujourd'hui cadre avec la feuille de route de Sagard en dette privée et de ses solutions de financement flexibles aux entreprises du marché intermédiaire non commanditées, dont les besoins ne peuvent être satisfaits par les produits bancaires traditionnels », a déclaré Adam Vigna, directeur des placements chez Sagard. « Les effets de la pandémie COVID-19 qui perdurent, et le cycle économique en cours ont compliqué l'accès au financement traditionnel dans le marché intermédiaire nord-américain. Les solutions de prêts sont essentielles pour guider les entreprises à travers cette période d'incertitude. SCP II continuera à jouer un rôle important en aidant les entreprises à manoeuvrer le climat économique actuel. »

Sagard Credit Partners a clôturé son fonds inaugural de 557 millions de dollars (ci-après appelé « SCP I ») en décembre 2018, lequel était axé sur l'octroi direct de prêts à des secteurs mal desservis en Amérique du Nord. SCP I a investi dans 15 entreprises et 11 de ces ententes ont été entièrement réalisées. De plus, le fonds a généré 548 millions de dollars de produits réalisés, soit 79 % de l'ensemble du capital investi. SCP II a utilisé environ 11 % de son capital jusqu'à maintenant.

Les allocations à la dette privée sont en augmentation alors que les banques traditionnelles continuent de se retirer du marché des prêts aux petites et moyennes entreprises et que les perturbations persistent sur le marché. Depuis la crise financière mondiale, les fonds de dette privée ont plus que triplé leurs actifs sous gestion, et ceux de la dette privée mondiale pourraient atteindre 2,69 billions de dollars d'ici 2026.1



« Après le succès de SCP I, nous pensons que SCP II est bien positionné pour continuer à produire des résultats grâce à son équipe expérimentée, son réseau de fournisseurs exclusif et son accès à un large écosystème à travers le réseau de Sagard », a affirmé Paul Desmarais III, président-directeur général de Sagard. « Nous sommes impatients de livrer la marchandise et de remplir notre engagement envers les investisseurs en offrant des solutions de financements flexibles aux entreprises de partout en Amérique du Nord. »

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies qui gère des actifs de plus de 14 milliards de dollars américains et qui compte des professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. Sagard a comme objectif de générer des rendements attrayants de placement en combinant des solutions de financement flexibles, une culture entrepreneuriale et rigoureuse et un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, d'investisseurs, de conseillers et d'autres partenariats inestimables. En tant que société, Sagard gère des plateformes qui investissent dans cinq catégories d'actifs : le capital de risque, placements privés, la dette privée, l'immobilier et les redevances dans le secteur des soins de santé. Grâce à ses partenaires, Sagard offre également des services de gestion privée de patrimoine et participe à la création de nouvelles entreprises.

Avis de non-responsabilité

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de titres, de produit, de service ou de fonds. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement et ne peut être utilisé pour prendre une décision de placement. Le présent document ne contient que des renseignements sommaires et aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est ou ne sera faite par Sagard Holdings Inc. ou l'une de ses sociétés affiliées ou leurs fonds respectifs quant à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document. Certains des énoncés contenus dans ce document sont, ou peuvent être, considérés comme des « énoncés prospectifs. » Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et reflètent les attentes actuelles de Sagard. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes inhérents, généraux ou spécifiques et qui supposent que les attentes, les prévisions ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses soient inexactes et que les objectifs, les buts et les priorités stratégiques ne soient pas atteints. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

