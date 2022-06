Heineken® Canada invite le DJ de renommée internationale Alesso à Montréal pour le retour du Grand Prix AWS du Canada de Formule 1®





Heineken® peindra la ville en vert du 17 au 19 juin avec une série d'événements et d'expériences à ne pas manquer lors du week-end du Grand Prix.

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - À titre de bière officielle de la F1®, Heineken® amènera la fête à Montréal lors du retour tant attendu de la Formula 1® avec une performance comme nulle autre. Pour clôturer cette épique fin de semaine, Heineken® lance l'after-party avec le DJ suédois de renommée internationale Alesso, qui jouera un set exclusif en direct de 60 minutes immédiatement après les célébrations du podium le dimanche 19 juin.

La fin de semaine du Grand Prix est l'un des événements sportifs les plus attendus au Canada, mais cet événement a toujours été bien plus qu'une course, en raison de l'ambiance, le nightlife et l'anticipation l'entourant. Après deux longues années d'attente, Heineken® a tout mis en place à Montréal pour le retour de cet incontournable de l'été canadien grâce à ces événements mémorables et son offre de performances électrisantes. Après son récent single "Words" en collaboration avec Zara Larsson, DJ Alesso prendra la piste pour clôturer ce week-end riche en expériences Heineken® épiques.

« Heineken® sait à quel point le retour du Grand Prix AWS du Canada de Formule 1® de 2022 sera spécial pour les amateurs et pour la ville de Montréal, et désire souligner l'occasion en offrant des événements et des expériences inoubliables », a déclaré Laurent Delmouly, directeur général pour Heineken® au Canada. « Même si vous n'êtes pas amateur de F1®, vous trouverez des événements qui sauront vous intéresser durant la fin de semaine du Grand Prix, que ce soit la performance en direct d'Alesso ou les after party épiques. »

Afin de pouvoir assister au spectacle d'Alesso après les célébrations du podium, les résidents de Montréal peuvent surveiller les pages sociales de Heineken® Canada pour avoir une chance de gagner des billets exclusifs pour la performance du DJ de renommée internationale!

À propos de Heineken ®

Heineken® est le brasseur le plus international au monde. C'est le chef de file du développement et de la mise en marché de bières et de cidres de qualité supérieure. Sous le nom Heineken®, le groupe a un portefeuille de plus de 250 bières, cidres et produits de spécialité internationaux, régionaux et locaux.

Nous nous engageons à innover, à investir dans la marque à long terme et à miser sur une exécution disciplinée des plans de vente et sur une gestion des coûts ciblée. À travers notre slogan « Brasser un monde meilleur », nous mettons la durabilité au coeur de nos activités d'entreprise en offrant une valeur ajoutée à tous nos partie prenantes. Heineken® a une présence bien équilibrée à travers le monde et occupe des positions dominantes aussi bien dans les marchés développés que dans ceux en développement.

À propos d'Alesso

Franc-tireur de l'univers de la musique dance, Alesso a prouvé à plusieurs reprises que son influence transcende les frontières et s'étend à d'innombrables genres - à cette fin, il a collaboré avec des artistes aussi éclectiques que Ryan Tedder de OneRepublic, Calvin Harris, Tove Lo, Liam Payne, James Bay, Marshmello, Sebastian Ingrosso de Swedish House Mafia, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line, Anitta, Liam Payne, Katy Perry, Zara Larsson et plus encore. Il a été en tête des classements Dance et Producers du magazine Billboard, a crée sa première collection NFT et se retrouve souvent à la tête d'affiche de festivals, en plus de se produire à la télévision nationale, de la série de concerts d'été de Good Morning America en passant par l'émission "Saturday Night Live". À ce jour, Alesso a récolté près de 4 milliards de streams.

