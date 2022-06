/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie annonce le lauréat du prix Hector-Fabre 2021/





QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, convie les représentants des médias au dévoilement du lauréat du prix Hector-Fabre 2021.

DATE : Jeudi 16 juin 2022



HEURE : 11 h 30



ENDROIT : Caravane Films Productions

150, rue Racine Est

Chicoutimi (Québec) G7H 6V4

Ce prix salue l'audace et la détermination de personnes et d'organisations québécoises s'étant illustrées dans leur communauté par leur dynamisme et leur leadership, et ayant mis en oeuvre un projet régional dont les réalisations sont reconnues à l'échelle internationale.

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence auprès de Myriam Gilot : [email protected].

Les participants à la conférence de presse répondront aux demandes des médias après l'événement.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :