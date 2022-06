/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annonce du soutien en santé mentale par l'entremise d'un partenariat avec la Croix-Rouge canadienne/





OTTAWA, ON, le 15 juin 2022 /CNW/ - Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera du financement pour des services de soutien en santé mentale par l'entremise d'un partenariat avec la Croix-Rouge canadienne. La secrétaire parlementaire Élisabeth Brière sera accompagnée d'Amy Avis de la Croix-Rouge canadienne.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 16 juin 2022

Heure

10 h (HAE)

Lieu

L'événement sera diffusé sur Zoom.

Lien Zoom :

https://ca01web.zoom.us/j/67643350053

Code d'accès : 710684

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

