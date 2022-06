Alight Solutions lance Alight Digital Wallet pour offrir aux travailleurs des options de paiement plus flexibles





Alight Solutions (NYSE : ALIT), un fournisseur leader de solutions numériques intégrées pour le capital humain et les affaires basé dans le cloud, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Alight Digital Wallet, alimenté par QRails. Cette solution basée sur une application permettra aux organisations d'aider leurs employés à répondre à leurs besoins financiers individuels et à améliorer leur bien-être financier grâce à une approche de la rémunération offrant la flexibilité dont les travailleurs ont besoin et qu'ils souhaitent.

Alight Digital Wallet introduit deux options de paiement flexibles :

La carte de paiement offre une alternative au chèque physique ou au virement automatique sur un compte bancaire via une carte de débit émise par l'entreprise.

offre une alternative au chèque physique ou au virement automatique sur un compte bancaire via une carte de débit émise par l'entreprise. L'Accès au salaire à percevoir (Earned wage access) permet aux employés d'accéder instantanément à une partie de leur salaire à percevoir ou de leur traitement avant le jour de paie. Ces deux options offrent aux employés un moyen transparent et flexible d'accéder à leur salaire et de gérer leurs besoins financiers à court terme sans avoir à attendre le jour de paie.

Les deux solutions de rémunération comprennent un contenu sur le bien-être financier qui garantit une meilleure expérience pour les employés.

«?Pour de nombreux employés, les finances sont la première source de stress, plus que le travail, la santé et même la famille?», explique Luca Saracino, vice-président exécutif des solutions de paie chez Alight. «?Lorsque les employeurs fournissent un soutien plus important en matière de finances quotidiennes et de bien-être financier global, les employés peuvent mieux gérer leurs facteurs de stress financier, et cela peut avoir un impact positif sur tous les aspects de leur bien-être. Les options de rémunération flexibles sont un moyen simple pour les employeurs de fournir cette aide indispensable à leur personnel.?»

On peut aisément intégrer les solutions Alight Digital Wallet à tout système de paie. L'offre est actuellement disponible aux États-Unis et sera déployée sur d'autres marchés en Europe, en Amérique latine et dans le monde. Pour plus d'informations, consultez www.alight.com/solutions/payroll/alight-digital-wallet.

À propos d'Alight Solutions

Avec une conviction inébranlable que le succès d'une entreprise commence par son personnel, Alight Solutions est un fournisseur leader de solutions numériques intégrées pour le capital humain et les affaires basé dans le cloud. En s'appuyant sur l'IA et l'analyse de données exclusives, Alight optimise les processus métiers en tant que service (BPaaS) afin d'offrir des résultats hors pair aux employés et aux employeurs à travers un portefeuille complet de services. Alight permet aux employés d'enrichir leur santé, leur patrimoine et leur travail tout en permettant aux organisations internationales d'atteindre une culture de haute performance. Les plus de 16 000 collaborateurs dévoués d'Alight servent plus de 30 millions d'employés et de membres de leur famille. Découvrez comment Alight aide les organisations de toutes tailles, notamment plus de 70 % des entreprises du classement Fortune 100, sur alight.com.

