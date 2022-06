Dès les prochaines éditions du mois d'août - Journal.ca deviendra la COOP journaux locaux





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Journal.ca prend un virage historique pour assurer la pérennité de Journal-local.ca et de poursuivre la mission de ce groupe de journaux d'informations locales positives et exclusives, une institution incontournable du domaine de l'information dans l'Agglomération de Québec. En effet, son fondateur-éditeur-directeur général, M. Pierre Cassivi, a décidé de transformer sa formule d'affaires en une coopérative qui sera connue sous le nom de COOP journaux locaux.

Trois éléments expliquent cette décision de M. Cassivi, dont les deux premières publications lancées en 2007, Le Journal de L'Ancienne-Lorette et le Journal de Saint-Augustin-de-Desmaures, célèbrent leur 15e anniversaire cette année. Le premier constat du propriétaire des publications locales c'est que la relève n'est pas au rendez-vous. Il a donc pris la décision de se tourner vers ce modèle d'affaires, dont le Journal de Lévis, a fait un énorme succès. La coopérative d'informations locales positives et exclusives, une véritable passion pour M. Cassivi, pourra ainsi poursuivre d'offrir la même qualité d'informations, qui a fait sa renommée.

D'autre part, la nouvelle gouvernance permettra d'impliquer de nouveaux éléments qui partageront la mission et la vision de ces journaux locaux. Et finalement, cette décision facilitera l'accessibilité aux différents programmes d'aide aux différents paliers gouvernementaux, ce qui était plus compliqué en demeurant une entreprise privée. M. Cassivi tient à préciser qu'il croit encore, plus que jamais, au modèle des journaux locaux d'informations positives et exclusives.

L'éditeur-directeur général affirme que ce modèle se perpétuera tout en assurant la qualité de l'information diffusée, ainsi que son impact et sa présence dans les communautés respectives. Il en sera de même de la qualité du papier utilisé ainsi que de celle de l'impression. Et ce, sans oublier un réseau de distribution exceptionnel, tant pour le secteur résidentiel que commercial, par l'entremise de Postes Canada et Publisac et Distribution Affiche Tout. M. Cassivi entend poursuivre dans la même voie, qui fait en sorte que les lecteurs disent dévorer le contenu de leur journal local. L'équipe d'artisans en place poursuivra son travail inlassable amorcé, pour certains d'entre eux, depuis maintenant 15 ans.

Inutile de préciser que le travail effectué auprès des organismes et des bénévoles demeurera le même, et pourra aussi être amélioré encore au fil des années. Les journaux locaux de la nouvelle COOP journaux locaux rendront toujours compte de votre force d'entraide et de dévouement dans les éditions du Journal de L'Ancienne-Lorette-Val-Bélair et Shannon, du Journal de Saint-Augustin-de-Desmaures-Cap-Rouge, du Journal de Sillery-Saint-Louis-de-France, du Journal des Rivières, du Journal de Sainte-Foy et du Journal L'Écho du Lac-Lac-Beauport-Stoneham-et-Tewkesbury-Lac-Delage.

