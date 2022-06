Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire décerne trois nouvelles bourses





Trois bourses appuieront de la recherche sur des ressources favorisant la sécurité alimentaire chez les femmes en périnatalité, le rapport entre l'insécurité alimentaire et la santé mentale chez les adolescents et la souveraineté alimentaire autochtone

MISSISSAUGA,ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - (TSX : MFI) Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf et le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») ont annoncé qu'ils ont décerné trois nouvelles bourses en sécurité alimentaire. Jusqu'à présent, ils ont financé neuf bourses.

La candidate au doctorat, Aida Bahramian de l'Université d'Ottawa, la candidate au doctorat, Allison MacNeil de l'Université McGill et la candidate à la maîtrise, Atlanta-Marinna Grant de l'Université de Colombie-Britannique, recevront chacune une bourse de 15 000 $ à l'appui de leurs recherches. La recherche de madame Bahramian examinera les ressources et les services nécessaires pour améliorer la nutrition, la sécurité alimentaire et la santé mentale des femmes enceintes francophones; celle de madame MacNeil évaluera le rapport entre l'insécurité alimentaire, la santé mentale des adolescents et les relations interpersonnelles; et le travail de madame Grant explorera le lien entre le savoir autochtone et la souveraineté alimentaire dans les communautés autochtones.

Ces bourses reconnaissent les contributions extraordinaires de messieurs David Emerson, Wallace McCain et Purdy Crawford en tant qu'anciens présidents du conseil d'administration des Aliments Maple Leaf. Chaque année, le Centre attribue trois bourses à des étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui font des recherches qui contribuent à l'ensemble des connaissances sur l'insécurité alimentaire au Canada. Les candidats sont choisis selon leur scolarité, la contribution à combler les lacunes en matière de recherche et la qualité de la soumission, y compris la faisabilité et la rigueur de la méthodologie.

« Ces bourses soutiennent des étudiantes et étudiants talentueux et aident à mieux comprendre l'insécurité alimentaire au Canada, affirme Lynda Kuhn, présidente du Centre et vice-présidente principale chez les Aliments Maple Leaf. Nous sommes enchantés par la rigueur de la recherche d'Aida, d'Allison et d'Atlanta-Marinna et à la perspective d'apprendre et de partager les connaissances qui découleront de leur travail. »

Le Centre a pour objet de travailler dans un esprit de collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Cela comprend soutenir des recherches qui apportent de l'information pertinente sur les obstacles et les interventions pour arriver à une sécurité alimentaire durable. Pour obtenir plus d'information sur le processus des bourses, visitez le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire.

À propos du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est une oeuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et travaille avec des programmes qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

