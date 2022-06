L'ANSAF s'associe à Block, Inc. pour le premier investissement dans un fonds privé de croissance autochtone





Le fonds de croissance autochtone (FCA Inc.) accueille son premier investissement privé, marquant une étape importante dans le partenariat public-privé axé sur le rétablissement de la croissance et de la prospérité de l'économie autochtone. Le FCA, un fonds d'investissement autochtone, est sous la direction de l' Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF).

En tant que premier investisseur privé du FCA, Block, une entreprise technologique axée sur les services financiers et l'élargissement de l'accès économique pour tous, investit 3 millions de dollars (CAD). L'investissement de Block, dans le cadre de son investissement à impact social mondial de 100 millions de dollars (USD), rendra les prêts accessibles à un plus grand nombre d'entrepreneurs autochtones qui ont besoin de capitaux pour démarrer ou développer leur entreprise par l'intermédiaire d'un nombre croissant d'Institutions financières autochtones (IFA) à travers le Canada.

Créer un flux de capitaux durable pour les entrepreneurs autochtones

« Notre partenariat avec Block démontre à quel point les investisseurs privés et publics à impact social sont similaires. Nous devons tous travailler en symbiose pour contribuer à la réconciliation économique. Cette réconciliation ne sera possible qu'en investissant dans des véhicules d'investissement autochtones. Les investisseurs privés comme Block sont essentiels pour assurer la prospérité du FCA en tant que fonds durable et évolutif, fournissant un flux continu de capitaux aux Institutions financières autochtones pour soutenir les futures générations d'entrepreneurs autochtones », explique Shannin Metatawabin, chef de la direction de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement. « Nous savons que cet investissement suscitera et inspirera d'autres entreprises à contribuer également à la réconciliation économique », a déclaré Metatawabin.

Le retour à la prospérité autochtone

« Block partage la vision de l'ANSAF qui est celle d'accélérer la vitesse et l'ampleur du retour à la prospérité autochtone grâce au premier fonds de croissance autochtone en son genre », explique Courtney Robinson, responsable mondiale de l'inclusion financière chez Block. « Notre investissement dans le Fonds de croissance autochtone concrétise notre engagement envers la réconciliation économique et reflète l'objectif de Block d'accroître l'accès à l'économie », a déclaré Robinson.

Depuis l'ouverture des candidatures pour les IFA en novembre 2021, le FCA a engagé 10 millions de dollars auprès des IFA qui mettent des prêts aux entreprises à la disposition de leurs clients.

« Les entreprises autochtones sont actuellement très demandées au Canada et dans le monde, mais l'accès au capital reste un défi pour les entrepreneurs autochtones qui veulent développer leur entreprise », explique Nicole McLaren, fondatrice et directrice générale de Raven Reads, un service d'abonnement autochtone qui propose des contenus et de la littérature autochtones primés directement à votre porte. « Les consommateurs, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs peuvent tous contribuer à soutenir la croissance des entreprises autochtones, ce qui a un impact immédiat et positif sur les familles et les communautés autochtones. »

« Lorsque notre gouvernement a investi pour la première fois dans le Fonds de croissance pour les populations autochtones l'année dernière, l'ANSAF a lancé un appel à l'action aux partenaires pour qu'ils se réunissent autour de la table, élargissent l'accès au capital et offrent plus de possibilités aux entrepreneurs autochtones », a déclaré l'honorable Mary Ng, Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique. « Aujourd'hui, Block a répondu à cet appel, en se joignant à l'ANSAF et à notre gouvernement, pour accentuer l'effort de notre société vers la réconciliation. »

« L'investissement de l'entreprise Block dans le Fonds de croissance autochtone est un grand pas en avant pour garantir que les entreprises autochtones puissent continuer à contribuer au dynamisme de leurs communautés et de leurs économies locales. En aidant à stimuler davantage l'esprit créatif et entrepreneurial des communautés autochtones, Block se positionne comme un nouveau partenaire sur le chemin partagé du gouvernement fédéral vers la réconciliation économique. » a déclaré l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.

Autodétermination pour les entrepreneurs autochtones

« Le Fonds de croissance autochtone (FCA) représente un transfert d'énergie positive vers la réconciliation économique et l'autodétermination économique pour les entrepreneurs autochtones », résume Metatawabin. « L'acceptation de notre premier investissement privé est une étape importante pour permettre au Fonds de croissance autochtone de concrétiser sa vision de venir davantage en aide aux propriétaires d'entreprises autochtones pour faire passer la croissance et la prospérité de leurs entreprises à un niveau supérieur », a déclaré Metatawabin. « L'investissement de Block indique également que les investisseurs privés considèrent le FCA comme un fonds de qualité institutionnelle bien structuré. C'est avec lui qu'une véritable croissance pour notre réseau IFA et leurs clients verra le jour.

À propos de l'ANSAF

L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF), est un réseau composé de plus de 50 Institutions financières autochtones (IFA) dont la vocation est de stimuler la croissance économique pour tous les Autochtones au Canada. Le réseau des IFA a fourni plus de 50 000 prêts totalisant plus de 3 milliards de dollars à des entreprises appartenant à des membres des Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. L'ANSAF soutient le réseau en renforçant les capacités des IFA et en favorisant le développement des entreprises autochtones. L'objectif de L'ANSAF est d'offrir des possibilités aux entrepreneurs autochtones et d'accroître la prospérité des Peuples autochtones du Canada. Ces efforts augmentent l'autonomie sociale et économique et la durabilité des Peuples et des communautés autochtones. L'ANSAF plaide pour le développement économique autochtone en se concentrant sur les points suivants : représenter la voix unifiée des IFA; publier les résultats nationaux et régionaux sur les travaux des IFA; favoriser les partenariats et renforcer les capacités; et offrir les produits et services du Programme d'entrepreneuriat autochtone (PEA) aux IFA. Pour en savoir davantage visiter nacca.ca.

À propos du Fonds de croissance autochtone

Le Fonds de croissance autochtone (FCA) est un nouveau fonds d'investissement de 153 millions de dollars, sous la direction de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF), qui donnera accès à des capitaux que les petites et moyennes entreprises (PME) autochtones recherchent depuis longtemps et dont elles ne disposent pas. Les entrepreneurs autochtones de tous les secteurs pourront accéder au Fonds par le biais de prêts aux entreprises auprès d'un réseau d'Institutions financières autochtones (IFA) dans tout le pays. Les principaux investissements dans le FCA proviennent du gouvernement du Canada et de la Banque de développement du Canada (BDC), avec d'autres engagements pris par Exportation et développement Canada (EDC) et Financement agricole Canada (FAC). La structure repose sur la capacité des IFA à déployer des capitaux en fonction de leur compréhension unique des communautés qu'elles desservent et du lien qu'elles entretiennent avec elles. Pour en savoir davantage visiter nacca.ca/igf/ .

À propos de Block

Block (NYSE : SQ) est une société de technologie axée sur les services financiers. Composée de Square, Cash App, Spiral, TIDAL et TBD, nous créons des outils pour aider davantage de personnes à accéder à l'économie. Square aide les vendeurs à gérer et à développer leur entreprise grâce à son écosystème intégré de solutions de commerce, de logiciels d'entreprise et de services bancaires. L'application Cash App permet à quiconque d'envoyer, de dépenser ou d'investir son argent en actions ou en Bitcoin. Spiral (anciennement Square Crypto) construit et finance des projets Bitcoin et à code source ouvert gratuits. Les artistes utilisent TIDAL pour les aider à réussir en tant qu'entrepreneurs et à se connecter plus profondément avec les adeptes. TBD construit une plate-forme ouverte pour les développeurs afin de faciliter l'accès à Bitcoin et à d'autres technologies blockchain sans avoir à passer par une institution. Pour en savoir davantage, visiter block.xyz.

À propos de l'investissement à impact social mondial de Block

En 2020, Block, motivée par l'objectif d'autonomisation économique de l'entreprise et son engagement continu en faveur de l'égalité raciale, a mis en place un investissement à impact social mondial de 100 millions de dollars (USD) pour soutenir les communautés minoritaires et mal desservies. 10 millions de dollars ont été alloués comme investissement dans des fonds et des prêteurs internationaux axant leurs priorités sur les communautés mal desservies dans les marchés de Block en dehors des États-Unis.

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 07:05 et diffusé par :