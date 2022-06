RMG Inc. annonce la nomination d'un nouveau chef d'exploitation et d'une nouvelle présidente de la division RMG Loyalty





CALGARY, AB, le 16 juin 2022 /CNW/ - RMG Inc., la société mère de RMG Advertising et de RMG Loyalty, a annoncé aujourd'hui que Brad Wolff a été promu au poste de chef d'exploitation de la société, et que Kate Booth a été nommée présidente de la division de RMG Loyalty, qui gère la solution d'affaires Incitatifs AIR MILES.

En tant que cofondateur, M. Wolff a joué un rôle essentiel dans le lancement, le développement et la croissance de RMG. Ayant contribué à la faire passer d'une entreprise en démarrage à un important acteur national ayant des activités partout au Canada, M. Wolff aura pour nouveau rôle, en tant que chef d'exploitation, de tirer parti de sa force stratégique et de son talent pour faire réunir différentes parties de l'organisation afin de travailler ensemble.

M. Wolff jouera un rôle essentiel dans l'orientation future des entreprises RMG Advertising et RMG Loyalty. Sa capacité à poser les bonnes questions et à créer une concentration et une responsabilisation dans des situations complexes sera inestimable pour amener l'organisation au niveau suivant.

Mme Booth travaille chez RMG depuis plus de 13 ans, et elle a stimulé la croissance significative de l'entreprise pendant cette période. Considérée comme inégalée en tant que cadre de l'unité du développement des affaires, elle a progressivement assumé de plus grandes responsabilités au sein de la division RMG Loyalty et elle a apporté de précieuses contributions dans son rôle croissant de haute direction.

Mme Booth possède une vision formidable de l'entreprise, une perspicacité stratégique et une passion pour concrétiser ses objectifs! Elle sera responsable de la croissance de la plus grande division de l'entreprise et de l'augmentation importante de sa portée et de sa valeur au cours des prochaines années.

« L'équipe de direction de RMG est incroyablement fière de ces deux cadres », a déclaré Claudio Rodrigues, chef de la direction de RMG. « Le sens des affaires, de la publicité et de la fidélisation de M. Wolff et de Mme Booth est sans pareil. En plus de leur vision, de leur passion et de leur détermination acharnée, ils sont sans aucun doute les mieux placés pour faire progresser notre entreprise au cours des 20 prochaines années et au-delà. »

RMG Inc.

RMG Inc. a été fondée en 2002 et est la société mère de deux secteurs d'activité distincts : RMG Loyalty et RMG Advertising. RMG est fière de célébrer ses 20 ans d'existence comme fournisseur de solutions de fidélisation et de publicité géociblée pour aider les entreprises canadiennes à croître et à atteindre leurs objectifs.

RMG Loyalty (Incitatifs AIR MILES)

Incitatifs AIR MILES, géré par RMG Loyalty, permet aux entreprises admissibles de toutes tailles de tirer parti du programme de récompense AIR MILESMD pour faire croître leur entreprise. En adoptant ce programme de récompenses national bien établi et très apprécié, les partenaires d'Incitatifs AIR MILES obtiennent un avantage concurrentiel unique, augmentent leurs revenus, fidélisent leur clientèle, améliorent leurs relations avec les clients, et plus encore.

L'équipe de RMG Loyalty met à profit plus de 200 ans d'expertise combinée dans l'élaboration de programmes de récompense personnalisés pour les entreprises oeuvrant dans plusieurs secteurs, y compris les entreprises à consommateurs, les interentreprises et le commerce électronique (y compris une intégration Shopify).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.incitatifsairmiles.ca

® tm Marques de commerce de AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Retail Media Group Inc.

RMG Advertising

RMG Advertising, une division de RMG, est un important fournisseur de solutions de marketing géodépendant qui améliorent les décisions basées sur les données pour les entreprises de nombreux secteurs. Cette solution de pointe améliore les stratégies de marketing et le rendement des campagnes en aidant les entreprises de détail et en ligne à comprendre les mouvements et les comportements réels de leur public cible.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.rmgadvertising.com.

SOURCE RMG Inc.

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 07:00 et diffusé par :