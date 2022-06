JLL donne le coup d'envoi du Centre d'excellence en développement durable en immobilier commercial à Montréal





La ville deviendra une plaque tournante de recherche et développement pour concevoir des parcs immobiliers plus durables et plus verts

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - JLL Canada, entreprise chef de file dans l'immobilier et la gestion de placements, est fière d'annoncer le lancement du Centre d'excellence en développement durable en immobilier commercial. Cette nouvelle constitue un jalon important dans l'atteinte des objectifs environnementaux de l'organisation qui souhaite promouvoir de meilleures pratiques en matière de durabilité et inspirer l'ensemble de l'industrie.

JLL Canada s'engage à établir le cadre, les partenariats et l'expertise nécessaires à la R&D en matière d'innovations durables et d'y investir les sommes requises, avec l'ambition de maximiser les retombées pour Montréal et le Québec.

En tant qu'allié stratégique dans ce lancement, Ivanhoé Cambridge cherchera à investir dans les technologies qui seront générées par cette initiative.

Cet engagement à long terme permettra le rayonnement des talents d'ici et une vision éclairée sur l'avenir du développement durable en immobilier commercial.

«?Chez JLL, nous nous engageons à offrir des performances environnementales, sociales et de gouvernance de classe mondiale. Nous nourrissons de grandes ambitions, surtout lorsque l'on pense que l'immobilier est responsable de 40 % des émissions mondiales de CO 2 . Il faut faire plus, faire mieux et accélérer la découverte et l'adoption des meilleures solutions ici au Canada, comme partout sur la planète », a déclaré Alan MacKenzie, PDG de JLL Canada.

Le Centre visera à accélérer l'adoption de nouveaux procédés, technologies, idées de recherche et projets qui seront utilisés dans les secteurs du commerce de détail, industriel, des bureaux et multi-résidentiel en immobilier commercial, en collaboration avec des équipes de recherche universitaires. Les opérations du Centre d'excellence agiront comme un pipeline pour accélérer le développement de nouvelles recherches, idées, entreprises en démarrage et changements d'échelle, en dirigeant toujours ses efforts vers l'ambitieux objectif carboneutre pour 2040. Avec le Centre d'excellence, JLL projette un énorme impact économique, tant local que national, voire mondial. À mesure qu'il intensifie ses activités, le Centre sera pleinement opérationnel d'ici janvier 2023.

«?L'innovation est un ingrédient essentiel pour que notre industrie réussisse la transition vers un avenir à faible émission de carbone. Ivanhoé Cambridge est fière de s'associer à JLL pour le lancement de ce Centre d'excellence en développement durable sans précédent, un sujet au coeur de notre vision d'avenir?», a déclaré Stéphane Villemain, vice-président, Responsabilité sociale d'entreprise chez Ivanhoé Cambridge.

L'empreinte de JLL étant de plus en plus importante au Québec, le choix de Montréal comme plaque tournante n'est pas étranger au désir de l'entreprise de s'enraciner solidement dans la province. Combiné à la précieuse collaboration avec Ivanhoé Cambridge, le fait que Montréal possède l'un des réseaux électriques les plus propres au monde, un écosystème CleanTech solide et en croissance et des chercheurs universitaires de classe mondiale avec lesquels le Centre s'associera, confirme l'attractivité de Montréal.

« La réduction des émissions de gaz à effet de serre est devenue une priorité absolue pour les citoyens et les entreprises de partout dans le monde. En parallèle, l'expertise du Grand Montréal dans ce domaine est de plus en plus reconnue à l'international. L'arrivée de l'ISSB (International Sustainability Standards Board) et de ce Centre d'excellence de JLL le démontre clairement. Avec Ivanohé Cambridge, nous sommes fiers d'appuyer de tels projets qui renforcent l'écosystème local en développement durable et la décarbonisation de nos bâtiments », a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

Une industrie carboneutre d'ici 2040

Grâce au Centre d'excellence, JLL et ses alliés espèrent faire figure de pionniers et accélérer la transition de l'industrie vers l'objectif carboneutre d'ici 2040. Pour ce faire, le Centre mettra à profit la recherche scientifique et le développement expérimental pour identifier, tester et diffuser les connaissances et les meilleures pratiques, tout en soutenant le développement de nouvelles technologies.

Dans la foulée de cette inauguration, JLL a annoncé la nomination de Hugues Delmaire et de John Cigana, co-directeurs du Centre d'excellence, deux leaders aux parcours remarquables, pour diriger l'ambitieuse destinée, développer des partenariats et assurer le succès de ce projet d'envergure.

«?La durabilité en immobilier commercial est un défi mondial qui ne sera résolu que par l'innovation et la collaboration, personne ne peut y arriver seul. L'objectif du Centre d'excellence est de favoriser cette collaboration autour de technologies et de processus innovants afin de façonner l'avenir de l'immobilier pour un monde durable?», a déclaré Hugues Delmaire, co-directeur du Centre d'excellence en développement durable.

«?L'innovation fait partie de l'ADN des Québécois. Le Centre d'excellence permettra de conjuguer l'expertise mondiale au savoir-faire et au talent d'ici pour changer le monde... un immeuble à la fois?», a déclaré John Cigana, co-directeur du Centre d'excellence en développement durable.

À propos de JLL

JLL (NYSE : JLL) est une société de services professionnels de premier plan spécialisée dans l'immobilier et la gestion de placements. JLL façonne l'avenir de l'immobilier pour un monde meilleur en utilisant les technologies les plus avancées pour créer des occasions enrichissantes, des espaces inspirants et des solutions immobilières durables pour nos clients, nos employés et nos communautés. JLL figure dans le classement du Fortune 500, avec un chiffre d'affaires annuel de 19.4 milliards de dollars, qui exerce ses activités dans plus de 80 pays et comptait plus de 100 000 employés à l'échelle mondiale au 31 mars 2022. JLL est le nom commercial et une marque de commerce déposée de Jones Lang LaSalle Incorporated. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le jll.com.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique. Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 200 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 69 G$ CA au 31 décembre 2021. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et start-ups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

