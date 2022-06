La première de cinq oeuvres architecturales à The Case, l'unique nouvelle résidence gardiennée de Malibu depuis des décennies, est mise en vente pour 69,995 millions USD





Après plus d'une décennie d'approbations, de conception et de construction, Scott Gillen, l'architecte d'intérieur visionnaire, créateur et fondateur d'Unvarnished, a mis en vente la première de cinq propriétés d'une résidence privée de 24 acres appelée The Case. Première résidence gardiennée construite à Malibu depuis des décennies, The Case est composée de cinq propriétés spectaculaires, inspirées du style moderne du milieu du siècle et perchées au-dessus de The Colony sur le promontoire en bord de mer le plus convoité de Malibu, et représente le plus vaste développement résidentiel privé de son histoire. The Edge, sur le marché pour 69,995 millions USD, sera la première propriété terminée au sein de la résidence et sera livrée clés en main, offrant à son acheteur la gratification instantanée d'un luxe sans précédent et de la perfection du design à façon. Les cinq domiciles sur mesure sont actuellement en cours de construction, les propriétés restantes devant être entièrement terminées au cours de l'année.

« The Case est mon projet le plus vaste et le plus épique à ce jour. L'opportunité de créer une résidence de cinq propriétés sur l'un des meilleurs, sinon le meilleur, promontoire de la côte californienne, était quelque chose que je ne pouvais pas refuser. En toute franchise, dix minutes après avoir mis les pieds sur la propriété, je savais déjà que je l'achèterais », a déclaré Scott Gillen, le fondateur d'Unvarnished. « L'ampleur de la propriété et la capacité de construire 10 000 à 12 000 pieds carrés de maisons de plain-pied m'ont posé des difficultés immenses mais m'ont aussi donné des opportunités incroyables de faire franchir un nouveau palier à mes principes de design fondamentaux : l'utilisation de matériaux chaleureux, un clin d'oeil aux espaces modernes, larges et ouverts du milieu du siècle, beaucoup de lumière naturelle et un brouillage des lignes entre les intérieurs et les extérieurs, qui sont aussi les principes de l'architecture moderne du milieu du siècle. Aussi était-il tout à fait naturel que mes conceptions pour The Edge et les autres propriétés de The Case, s'inspirent énormément de l'architecture moderne du milieu du siècle, et que j'y incorpore ensuite les techniques de construction et d'ameublement, dont la qualité est rarement, si jamais, présente dans les nouveaux développements, pour créer une expérience unique d'une vie luxueuse sur la côte de Malibu, un endroit unique à nul autre pareil au monde. Je suis très fier de ce que The Edge est devenue et je suis extrêmement impatient de la mettre sur le marché. »

La propriété de 2,6 acres, offrant des vues cinématographiques du Queen's necklace, de Palos Verdes à Point Dume, incarne l'essence même d'une vie de luxe décontractée. Couvrant environ 10 500 pieds carrés, la maison de plain-pied propose cinq chambres avec salle d'eau et trois cabinets de toilette, et comprend une cuisine de chef Bulthaup, une vaste grande salle, une suite parentale avec spa extérieur, et des portes en verre du sol au plafond qui s'ouvrent sur une terrasse en ipé de 10 000 pieds carrés avec cabanon et cuisine extérieure.

The Edge, baptisée ainsi pour sa superbe piscine d'eau douce à débordement sur deux côtés de près de 80 pieds qui jaillit comme un plongeoir sur l'océan Pacifique, avec la célèbre île de Catalina au loin, est inspirée du point de vue architectural par les géants du style moderne du milieu du siècle que sont Lloyd Wright, Neutra, Lautner et Quincy Jones pour n'en citer que quelques-uns. La magnifique propriété inclut également un ameublement personnalisé soigneusement sélectionné par MM. Minotti et Gillen, des appareils Miele et Gaggenau, des armoires sur mesure, une chambre à vin en teck d'une capacité de 650 bouteilles, une bibliothèque privée close en verre et en teck, et un cinéma maison qui est en fait une salle « flottant » dans une autre salle pour offrir l'expérience de cinéma à la maison ultime.

The Case est le joyau de la couronne de la série visionnaire de Malibu de Scott Gillen, où chaque maison est un sanctuaire en soi. Derrière son portail surveillé par des gardes 24h/24 et ses fonctionnalités de sécurité conçues par le célèbre expert international de la sécurité Gavin de Becker, les résidents de The Case vivront avec une tranquillité d'esprit et une intimité ultimes.

The Case est composée de cinq maisons modernes du milieu du siècle distinctes : The Cantilever House (étude de cas n°1), The Butterfly House (étude de cas n°2), The Edge (étude de cas n°3), The Flat House (étude de cas n°4) et The Glass Tunnel (étude de cas n°5).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.unvarnishedco.com ou contactez l'agent immobilier Sandro Dazzan de The Agency.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

