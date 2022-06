Affinity et Dealroom.co s'associent pour offrir l'intelligence relationnelle et prédictive internationale aux négociateurs





Affinity, la plateforme d'intelligence relationnelle pour les négociateurs, et Dealroom.co, un fournisseur mondial de données et d'intelligence sur les startups et les écosystèmes technologiques, a annoncé aujourd'hui un partenariat destiné à fournir la combinaison la plus puissante de l'intelligence prédictive et de l'intelligence relationnelle pour les négociateurs. Le partenariat fournira aux clients d'Affinity une intelligence des données supplémentaire pour plus de 1,7 million de startups et 2,1 millions d'organisations dans le monde. Les clients communs à Affinity et à Dealroom.co pourront accéder à encore plus de connaissances à travers des colonnes de données additionnelles.

« Nos clients utilisent Affinity pour trouver, gérer, et conclure les accords les plus importants, et l'utilisation des informations sur les données organisationnelles pour les aider à cibler les bonnes organisations est un élément essentiel de leur réussite », a déclaré Ray Zhou, PDG d'Affinity. « L'addition des données d'intelligence prédictive de Dealroom.co à Affinity garantira qu'ils peuvent le faire plus vite et plus en confiance que jamais auparavant. »

La plateforme d'Affinity intègrera le vaste éventail de données critiques de Dealroom.co pour enrichir les dossiers organisationnels de données firmographiques, d'informations sur les données prédictives, et d'indicateurs de premier plan sur la dynamique de marché (tels que l'engagement social). Cela permettra aux investisseurs, aux professionnels des F&A, et aux autres négociateurs d'obtenir la compréhension la plus complète des opportunités d'accords et de réduire le temps qu'ils passent à décider sur quels accords ou organisations ils doivent se concentrer. Les clients communs des deux organisations recevront également un accès aux colonnes de données Dealroom.co supplémentaires dans Affinity, y compris les téléchargements d'application, le trafic du site Web, et l'historique des succès des fondateurs, en rationalisant davantage le rassemblement de l'intelligence organisationnelle.

« En tant que couche d'intelligence pour les écosystèmes technologiques, nous aidons nos clients à découvrir les entreprises les plus prometteuses au monde grâce à l'intelligence prédictive », a déclaré Yoram Wijngaarde, fondateur et PDG de Dealroom.co. « Ce partenariat place ces données fiables dans les mains de davantage d'investisseurs du monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec Affinity pour fournir aux investisseurs les données dont ils ont besoin pour connaître le succès. »

Découvrez-en davantage sur la puissance des données d'Affinity et de Dealroom.co dans le rapport commun paru récemment le « Rapport de référence sur l'intelligence relationnelle : édition des licornes européennes », et regardez le webinaire « Tendances des licornes européennes : comment rendre la chasse aux licornes plus prévisible » qui réunit des experts de l'industrie afin de discuter des tendances qui ont un impact sur les négociateurs ainsi que du rôle que joue l'intelligence relationnelle dans le paysage du marché en évolution.

Sur la plateforme Affinity, plus de 500 000 nouvelles introductions sont effectuées, et 450 000 transactions sont gérées par mois, aidant ainsi les négociateurs à trouver, gérer et conclure davantage de transactions. Actuellement, Affinity dessert plus de 2000 clients dans le monde, dont 500 en Europe où bon nombre d'entre eux utilisent déjà les données Dealroom.co dans leur processus de conclusion d'accord. En capturant la totalité des interactions relationnelles (plus de 18 000 milliards d'e-mails et 213 millions d'invitations de calendrier à ce jour), Affinity automatise la création d'enregistrements des contacts et entreprises, et suit l'activité, ce qui permet d'économiser plus de 220 heures par an de travail de saisie de données.

À propos d'Affinity

Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle, qui permet aux négociateurs des secteurs axés sur les relations, de trouver, gérer et conclure davantage de transactions. Grâce aux informations et à la technologie, les plus automatisées en matière d'intelligence relationnelle, Affinity permet aux dirigeants de générer des transactions, de se libérer du travail fastidieux de saisie des données, et de s'assurer que leurs équipes peuvent agir en toute confiance, en connaissant le contexte et l'historique de chaque relation. La plateforme Affinity, y compris Affinity CRM, est utilisée par plus de 2 000 organisations axées sur les relations, dans le monde. Fondée en 2014, Affinity a son siège social à San Francisco et est soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC et MassMutual Ventures.

À propos de Dealroom.co

Dealroom.co est le principal fournisseur de données sur les startups, l'innovation, les entreprises à forte croissance,

les écosystèmes et les technologies émergentes. Fondée à Amsterdam en 2013, Dealroom.co collabore avec un grand nombre des investisseurs, des entrepreneurs et des organisations gouvernementales les plus éminents au monde pour offrir transparence, analyse et connaissances sur l'activité de capital-risque. La mission de Dealroom.co consiste à accélérer l'entreprenariat et l'innovation à travers les données, les connaissances et l'intelligence prédictive.

