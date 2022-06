Les équipes de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal et d'Airmedic se tiennent prêts à intervenir lors du Grand Prix du Canada





SAINT-HUBERT, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après deux ans d'absence, Montréal vibrera de nouveau au rythme de la Formule 1 du 17 au 19 juin prochain. Encore une fois, l'organisation du Formula 1 Grand Prix du Canada s'est tourné vers Airmedic et le personnel qualifié de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal pour veiller à la sécurité maximale des coureurs automobiles et du grand public, prodiguer des soins critiques et assurer le transport médical d'urgence par la voie des airs.

« Il est de tradition que l'évènement de la Formule 1 à Montréal lance officiellement le calendrier des activités estivales au Québec. C'est une organisation excessivement professionnelle qui met en priorité la sécurité autant sur la piste que dans les gradins. Nous sommes fiers de compter parmi les collaborateurs du Formula 1 Grand Prix du Canada afin de mettre à profit notre expertise dans la mise en place d'un protocole d'urgence efficace. » affirme Sophie Larochelle, cheffe de direction d'Airmedic.

Il est de notoriété que le plan de mesure d'urgence lié à ce type d'évènement est complexe et nécessite une attention particulière de l'ensemble des partenaires. L'expertise de chacun des maillons de la chaîne est essentielle à l'application du plan afin d'assurer un transport médical d'urgence efficace et rapide.

Pour l'équipe de traumatologie de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal, c'est une 37e présence au Formula 1 Grand Prix du Canada. Composée de tous les intervenants impliqués dans les soins aux victimes d'accident, cette équipe de traumatologie représente un modèle de soins d'urgence dans sa forme la plus efficace. En tout, 50 médecins, 23 inhalothérapeutes, 10 infirmières et un technologiste médical dispenseront, pendant les trois jours de la compétition automobile, les services et les soins médicaux nécessaires. L'équipe médicale est prête à intervenir à tout moment à l'hôpital de piste, dans la zone des puits, dans les véhicules d'intervention rapide et dans les ambulances. En cas de besoin, un patient peut être héliporté par l'hélicoptère d'Air Médic en sept minutes vers l'urgence de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal.

« Ça fait plus de trente ans que nous assurons les soins médicaux lors du Formula 1 Grand Prix du Canada, alors nous sommes rodés. S'il arrive quelque chose, les pilotes savent qu'ils ont la meilleure équipe pour les soigner. Tous les regards se tournent vers nous lors d'un accident », raconte Dr Ronald Denis, directeur médical du programme de traumatologie de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal.

L'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal, affilié au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal est l'un des plus importants centres ultraspécialisés en traumatologie au Québec, le seul centre de traumatologie adulte affilié à l'Université de Montréal, ainsi que l'unique centre d'expertise pour les personnes blessées médullaires pour l'Ouest du Québec.

