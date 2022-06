Kigen, soutenue par Softbank Vision Fund-2, nomme un directeur de l'exploitation et renforce son leadership en Inde afin de tirer parti d'une croissance quadruplée des revenus





Le pionnier en matière d'iSIM et le leader mondial de l'eSIM fixe des objectifs de croissance ambitieux suite à la nomination du nouveau directeur de l'exploitation, Stephen Halpenny.

Stephen Halpenny, nommé directeur de l'exploitation de Kigen, soutiendra la croissance mondiale de Kigen. Il dirigera un centre d'excellence clé de la réussite client à Belfast.

Papiya Raipal rejoint Kigen en tant que directrice pays de l'Inde pour diriger le centre d'excellence technique de Noida.

Jimi Macdonald, directeur de Softbank Investment Advisers, est nommé président du conseil d'administration alors que Kigen enregistre une croissance de 350 % dans l'adoption du système d'exploitation eSIM.

BELFAST, Irlande du Nord, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Kigen , le pionnier mondial des technologies eSIM et iSIM destinées aux fabricants de l'Internet des objets, a annoncé aujourd'hui la nomination de Stephen Halpenny au poste de directeur de l'exploitation de l'entreprise. À ce titre, Stephen travaillera avec Vincent Korstanje, PDG et nouveau président du conseil d'administration, afin d'aider l'entreprise à exécuter ses orientations stratégiques et à atteindre une croissance ambitieuse dans sa prochaine phase.

« Des compteurs intelligents à la télématique en passant par la mobilité, les technologies eSIM n'ont jamais connu une si grande demande dans tous les secteurs qui connaissent une transformation rapide, et Kigen est bien placée pour aider ses clients à faire face à ce changement, a déclaré Stephen Halpenny, directeur de l'exploitation de Kigen. Kigen se démarque notamment par l'expertise combinée en matière de télécommunications et de puces qu'elle apporte à la sécurité du cloud, et un des piliers de sa stratégie est d'embaucher des talents de classe mondiale qui nous aident à atteindre nos objectifs. »

Auparavant, M. Halpenny était directeur des revenus de Kigen, et était à ce titre responsable des ventes, du développement des affaires et des activités commerciales. En tant que cofondateur de Simulity Labs, une entreprise acquise par Arm en 2017 et incubée en vue de se trouver à la fine pointe de la technologie SIM, M. Halpenny a joué un rôle essentiel dans la stratégie et le développement des affaires de l'entreprise. Il apporte plus de 20 ans d'expérience de l'industrie et de l'entrepreneuriat acquise au sein d'entreprises internationales. M. Halpenny établira un centre d'excellence collaboratif dédié aux opérations et au succès client au siège social de l'entreprise à Belfast et dans les bureaux de l'entreprise à Noida, en Inde.

Fondée en tant qu'entreprise indépendante en 2020, Kigen a vu la croissance de ses revenus quadrupler depuis sa création, alors que les entreprises ont placé la transformation numérique et la sécurité au centre de leurs efforts d'accélération de la croissance post-pandémie. La société a connu une croissance de 350 % dans l' adoption de son système d'exploitation eSIM , qui est hautement optimisé pour les besoins spécifiques des appareils connectés économes en énergie et alimentes par batterie. L'entreprise a conclu des ententes avec huit des dix plus grands fabricants de modules cellulaires pour sa solution iSIM (SIM intégrée), qui réduit de 98 % la taille du silicium en fusionnant la puce et la carte SIM au sein d'un seul composant. Le rapport eSIM Competitive, Ranking & Evaluation 2021 de Counterpoint Research a classé Kigen au quatrième rang mondial parmi les chefs de file du secteur eSIM.

Cette croissance a suscité des investissements de la part de Softbank Vision Fund 2 et la société a nommé Jimi Macdonald, directeur de SoftBank Investment Advisers, à la présidence du conseil d'administration de Kigen. Grâce à cet investissement, Kigen vise à atteindre une croissance en misant sur l'expertise de pointe de ses équipes mondiales qui attirent les plus brillants talents du secteur. Un élément clé de cette croissance est le centre d'excellence technique de Kigen à Noida, en Inde. En outre, la société a annoncé la nomination de Papiya Raipal, qui occupera le poste de directrice pays de Kigen en Inde à partir de juin. Mme Papiya apporte 20 ans d'expérience du secteur de la sécurité. Plus récemment, elle a travaillé à Idemia, mettant au pied des équipes techniques à Noida et Jakarta.

« Kigen a été fondée en tant que nouvelle entreprise en pleine pandémie, ce qui nous a amène à penser différemment de la façon dont la flexibilité, l'inclusivité et la grande confiance de la clientèle se reflètent dans tout ce que nous faisons, a déclaré Vincent Korstanje, PDG de Kigen. Nous grandissons ensemble en tant qu'individus et en tant qu'entreprise, et soutenue par son équipe de direction élargie, Kigen est en passe de connaitre un succès continu. »

Pour en savoir plus sur Kigen et son équipe de direction, veuillez consulter https://kigen.com/company/careers/open-positions/ .

Citation de Counterpoint Research

« Kigen est l'une des entreprises qui connaît la croissance la plus rapide dans le domaine de l'ouverture du marché de l'eSIM, et elle est passée à la quatrième place mondiale dans la dernière évaluation de l'écosystème eSIM de Counterpoint. Kigen est un chef de file du secteur eSIM, tant sur le plan des firmware, de la sécurité et de la conformité aux normes de l'industrie. L'entreprise a établi de solides partenariats dans l'ensemble de la chaîne de valeur, comme l'a démontré le lancement du premier matériel iSIM certifié EAL5+, basé sur le premier produit iSIM lancé en 2019. » - Neil Shah, vice-président de la recherche de Counterpoint Research

À propos de Kigen

Chez Kigen, nous simplifions le plus possible l'avenir de la sécurisation de la connectivité. En collaboration avec nos partenaires et nos clients, nous sommes à l'avant-garde pour ouvrir une nouvelle ère d'IoT sécurisé, alors que la SIM intégrée (iSIM) et l'eSIM deviennent le choix le plus courant pour les appareils connectés. Nos produits SIM OS de pointe alimentent plus de 2 milliards de cartes SIM. Notre offre de cartes SIM distantes certifiées GSMA et nos services eSIM nous placent parmi les cinq meilleurs fournisseurs de cartes SIM au monde. En tant qu'entreprise fondée par Arm, nous nous appuyons sur une approche écosystémique pour stimuler l'innovation et la collaboration. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kigen.com ou parlez avec nous de l'avenir des cartes SIM (#futureofSIM) en suivant @Kigen_Ltd sur Twitter et LinkedIn .

Ressources

Biographie : Stephen Halpenny

Stephen Halpenny est directeur de l'exploitation chez Kigen. M. Halpenny supervise les opérations de l'entreprise alors qu'elle cherche à poursuivre son expansion en soutenant une clientèle grandissante et en desservant davantage de secteurs verticaux. Il a joué un rôle essentiel dans la croissance de Kigen en tant que cofondateur de Simulity Labs, qui est devenue Kigen après son acquisition par Arm en 2017. Auparavant, M. Halpenny était chef des revenus de Kigen, et à ce titre, il a dirigé les opérations commerciales de l'entreprise tout en mettant à profit plus de 20 ans d'expérience dans les domaines des télécommunications et de la sécurité. Travaillant de manière flexible depuis Dublin, il consacre à la fois du temps aux clients et aux centres de succès client de Kigen à Belfast.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stephenhalpenny/

En savoir plus sur Stephen Halpenny

Stephen Halpenny nous en dit plus sur son style de leadership et partage des conseils sur la façon de bâtir des carrières fructueuses dans les startups du secteur IoT ici : https://kigen.com/resources/blog/kigen-new-coo-stephen-halpenny.

FAQ :

Quelles possibilités d'emploi ces nominations créent-elles en Irlande du Nord et en Inde ?

Kigen recrute en vue d'agrandir ses équipes d'excellence en ingénierie et de soutien axées sur le client en Irlande du Nord et en Inde. Pour plus d'informations sur les postes vacants, consultez https://kigen.com/company/careers/open-positions/ .

Quel est le processus de recrutement de l'entreprise?

Chez Kigen, nous gardons les choses simples. Les candidats peuvent postuler à tous les postes vacants sur le compte LinkedIn de Kigen ou en envoyant leur candidature par e-mail, comme il est indiqué sur : https://kigen.com/company/careers/ .

Quelle est l'approche de Kigen en ce qui a trait au retour au travail des employés ?

Les dirigeants de Kigen préconisent un travail flexible et un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée depuis bien avant que les événements mondiaux ne nécessitent de telles approches. Nous adoptons une approche axée sur les employés : nos équipes ont la possibilité de travailler à distance, dans la mesure du possible, tout en profitant périodiquement d'un temps de collaboration en personne, et nous nous efforçons de concevoir les meilleures méthodes de travail pour leur bien-être. À l'échelle de l'entreprise, non seulement les employés disposent de Jours de soins pour consacrer du temps à leur bien-être personnel et familial, ils ont aussi la possibilité de travailler à l'étranger pour un maximum de quatre semaines.

Comment Kigen compte-t-elle communiquer et à investir dans ses clients à l'avenir ?

Compte tenu de la forte croissance des secteurs eSIM et iSIM, Kigen organisera un grand nombre de forums virtuels et physiques pour répondre aux besoins des clients. Le 29 juin, Beecham Research organisera un webinaire avec Kigen et ses partenaires SONY et Sierra Wireless, sur le theme « IoT at the Edge: Enabling the Real-Time Enterprise » ? inscrivez-vous dès aujourd'hui . Kigen soutient l'événement de connectivité le plus important et le plus influent d'Amérique du Nord, MWC Las Vegas 2022, à titre de sponsor thématique pour l'Internet de tout (IoE). À cette occasion, l'entreprise rencontrera les clients pour rétablir et accélérer la connectivité sécurisée.

Contacts:

Bee Hayes-Thakore / Camilia Epps

E-mail : [email protected]

+1 561-257-9554

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1839277/Kigen_appoints_COO.jpg

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 02:35 et diffusé par :