Acceleration Robotics lance ROBOTCOREtm pour accélérer les robots ROS 2





Acceleration Robotics S.L., une startup spécialisée dans les semiconducteurs robotiques basée dans le Pays basque concevant des cerveaux personnalisés pour les robots afin d'optimiser leur temps de réponse via les FPGA et les GPU, lance ROBOTCOREtm, un protocole d'accélération informatique pour le système d'exploitation robotique (ROS), la norme de référence dans ce domaine. Fournissant des blocs de construction basés sur des semiconducteurs, la société crée des architectures de calcul sur mesure pour les robots à haute performance via l'accélération du matériel informatique, tout en restant neutre vis-à-vis des robots et des accélérateurs (c'est-à-dire en prenant en charge les FPGA et GPU les plus utilisés).

ROBOTCOREtm permet aux ingénieurs en robotique de créer des coeurs de propriété intellectuelle ROS et ROS 2 compatibles avec des API pour augmenter la performance du robot, y compris la latence et la capacité de traitement. Ces "processeurs de robots" les rendent plus rapides, déterministes et écoefficients. ROBOTCOREtm est lancé avec le soutien de plus de dix cartes de développement, y compris les solutions d'accélération informatique les plus utilisées dans la construction de robots avec ROS.

Le protocole s'appuie sur des logiciels open source éprouvés, comme le ROS 2, pour éviter que les roboticiens ne perdent du temps à redévelopper ce qui fonctionne déjà, et pour qu'ils puissent se concentrer sur des applications robotiques à haute performance. En fournissant un flux de développement neutre à l'égard des fournisseurs et axé sur le ROS, ROBOTCOREtm relève les défis de conception personnalisée, y compris la détection, la perception, la modélisation, la localisation, le contrôle des mouvements, le contrôle à bas niveau ou l'actionnement, avec des vitesses 500 fois supérieures aux processeurs modernes.

"Les robots sont des réseaux de réseaux, avec des capteurs transmettant des données à des technologies de calcul et des actionneurs. Ces réseaux sont en quelque sorte le système nerveux du robot. À l'instar du système nerveux humain, une faible latence et une information en temps réel sont des éléments fondamentaux pour que le robot se comporte de manière cohérente. Les robots plus rapides (ou avec une plus grande dextérité) nécessitent des calculs plus rapides. L'accélération de l'équipement informatique avec ROBOTCOREtm permet exactement cela. Le ROS étant le langage commun employé par les roboticiens pour construire le cerveau des robots, ROBOTCOREtm renforce les capacités ROS et s'appuie sur des bibliothèques GPU et FPGA propriétaires pour étendre l'accélération du matériel informatique à l'ensemble des fournisseurs de composants." ? Víctor Mayoral-Vilches, Acceleration Robotics, fondateur.

Ressources complémentaires

À propos d'Acceleration Robotics

Acceleration Robotics est une société spécialisée dans la conception de cerveaux personnalisés pour optimiser le temps de réponse des robots. Fondée par des experts en robotique dans le but de fournir des blocs de construction basés sur des semiconducteurs, la société s'appuie sur les GPU et les FPGA pour créer un équipement informatique sur mesure qui accélère le fonctionnement du robot.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 01:05 et diffusé par :