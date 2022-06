Le fonds fiduciaire de l'industrie phonographique alloue des subventions communautaires pour l'organisation d'événements musicaux gratuits en l'honneur de Juneteenth et le Jour de l'émancipation





110 000 $ pour soutenir 72 fêtes musicales en Amérique du Nord

NEW YORK, 16 juin 2022 /CNW/ - Le Music Performance Trust Fund (MPTF) de l'industrie phonographique a annoncé aujourd'hui s'être engagé à verser plus de 110 000 $ de subventions pour l'organisation de 72 concerts gratuits en l'honneur de Juneteenth aux États-Unis et du Jour de l'émancipation au Canada. En plus de soutenir les activités de commémoration du 19 juin, jour férié national aux États-Unis depuis peu, la MPTF soutiendra les événements musicaux du Jour de l'émancipation, largement célébré au Canada le 1er août.

Commémorant la fin à de l'esclavage aux États-Unis après la guerre civile et le jour où la loi sur l'abolition de l'esclavage est entrée en vigueur dans l'Empire britannique, Juneteenth et le Jour de l'émancipation sont l'occasion de célébrations musicales partout en Amérique du Nord.

« Nous sommes reconnaissants envers l'industrie phonographique qui met au-devant de la scène des musiciens professionnels pour lancer un appel pour l'égalité des droits pour tous, a souligné Dan Beck, fiduciaire du MPTF. Ces événements mettront en lumière les compositeurs et interprètes issus des communautés Noirs et Autochtones et qui apportent tellement à nos cultures communes. »

L'initiative Juneteenth de MPTF puise son inspiration dans une collaboration de 2021 avec la Broadway League qui a donné lieu au premier événement Juneteenth à Times Square, dans le cadre de l'initiative Black on Broadway. Une subvention de la MPTF appuiera les musiciens de la deuxième édition de l'événement annuel Broadway Celebrates Juneteenth qui aura lieu le dimanche 19 juin, de midi à 13 h 30, à Duffy Square, dans Times Square, à New York.

D'autres événements importants auront lieu à Las Vegas (Nevada), à Albuquerque (Nouveau-Mexique), à Austin (Texas), à Memphis et à Nashville (Tennessee), à Cleveland (Ohio), à St. Paul (Minnesota), à Newark (New Jersey), et bien d'autres encore. Tous les spectacles ont été organisés par l'American Federation of Musicians et ses bureaux locaux. De plus amples renseignements seront publiés sur https://musicpf.org/juneteenth2022 . Les détails des célébrations canadiennes seront annoncés la semaine précédant le 1er août.

À propos du MPTF : Le Music Performance Trust Fund (MPTF) de l'industrie phonographique est un organisme de service public à but non lucratif régi par l'alinéa 501c3, et dont la mission est d'appuyer la tenue d'événements gratuits en direct par des musiciens professionnels aux États-Unis et au Canada. Créé il y a plus de 70 ans, le MPTF est financé par des maisons de disques comme Sony Music, Universal Music Group et Warner Music Group. Les parties qui souhaitent en savoir plus sont invitées à composer le 212 391-3950 ou à consulter le site https://musicpf.org/.

