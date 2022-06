ReNew annonce ses résultats pour le quatrième trimestre (T4 EF22) et l'exercice 2022, tous deux clos le 31 mars 2022





GURUGRAM, Inde, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- ReNew Energy Global plc (« ReNew » ou « la Société ») (Nasdaq: RNW, RNWWW), le leader indien des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le T4 EF22 et l'exercice clos le 31 mars 2022.

Faits saillants de l'exploitation

La capacité mise en service de la Société a augmenté de 0,13 GW au cours du T4 de l'exercice 2022. Au 31 mars 2022, le portefeuille de la Société se composait de 10,7 GW, dont 7,6 GW sont mis en service et 3,1 GW sont engagés. Après la fin du trimestre, la Société a conclu des accords définitifs pour l'achat de 528 MW d'actifs d'énergie renouvelable et a signé environ 1,6 GW de contrats AAE supplémentaires, portant le portefeuille total de la Société à 12,8 GW.

Le revenu total (ou le chiffre d'affaires) pour l'exercice 2022, clos le 31 mars 2022, était de 69 195 millions INR ( 912 millions USD ), soit une augmentation de 27,0 % par rapport à l'exercice 2021. Le revenu total du T4 de l'exercice 2022 s'élève à 17 615 millions INR ( 232 millions USD ), soit une augmentation de 31,1 % par rapport au T4 de l'exercice 2021.

Le BAIIA ajusté (2) pour l'exercice 2022 était de 55 144 millions INR ( 727 millions USD ), soit une augmentation de 31,7 % par rapport à l'exercice 2021. Au taux de change budgétisé de 75,00 INR à 1,00 USD , le BAIIA ajusté aurait été de 735 millions USD . Le BAIIA ajusté pour le T4 de l'exercice 2022 s'est établi à 12 787 millions INR ( 169 millions USD ), soit une augmentation de 49,4 % par rapport au T4 de l'exercice 2021. Le BAIIA ajusté n'a pas été ajusté pour tenir compte de l'impact négatif net des conditions météorologiques par rapport à la normale, soit environ 5 691 millions INR ( 75 millions USD ) pour l'exercice 2022 et environ 1 517 millions INR ( 20 millions USD ) pour le T4 de l'exercice 2022, ainsi que 471 millions INR ( 6 millions USD ) du BAIIA pour l'exercice 2021 provenant du portefeuille de toits vendus en février 2022.

La perte nette pour l'exercice 2022 se composait de 16 127 millions INR ( 213 millions USD ) contre une perte nette de 8 033 millions INR ( 106 millions USD ) pour l'exercice 2021. La perte nette pour l'exercice 2022 comprenait 13 224 millions INR ( 174 millions USD ) de frais liés à l'inscription à la Nasdaq Stock Market LLC, à l'émission de bons de souscription d'actions, aux paiements liés à la cotation en actions et à d'autres facteurs.

Le flux de trésorerie revenant aux actionnaires(2) (« CFe ») des actifs d'exploitation pour l'exercice 2022 s'est élevé à 12 888 millions INR ( 170 millions USD ), soit une augmentation de 92,6 % par rapport à l'exercice 21. Le flux de trésorerie revenant aux actionnaires des actifs d'exploitation pour le T4 de l'exercice 2022 ont été négatifs de 5 016 millions INR ( 66 millions USD ), soit une baisse de 211,8 % par rapport au T4 de l'exercice 2021.

Remarque : La traduction des roupies indiennes en dollars américains a été effectuée à 75,87 INR à 1,00 USD contre 75,00 INR à 1,00 USD dans nos prévisions. Voir la note 1 pour plus d'informations.

Directives pour l'EF23

La Société fournit des prévisions sur le BAIIA ajusté et les flux de trésorerie revenant aux actionnaires pour l'EF23 :

Exercice BAIIA ajusté BAIIA ajusté/action Flux de trésorerie revenant aux actionnaires Flux de trésorerie revenant aux actionnaires/action FY23 66 000 INR ? 69 000 INR million 155 INR - 160 INR 21 000 INR ? 22 700 INR million 49 INR ? 53 INR

Remarques

(1) Ce communiqué de presse contient des traductions de certains montants en roupies indiennes en dollars américains à des taux spécifiés uniquement pour la commodité du lecteur. Sauf indication contraire, la traduction des roupies indiennes en dollars américains a été effectuée à 75,87 INR à 1,00 USD, qui était le taux d'achat à midi à New York pour les transferts par câble en devises non américaines certifiées à des fins douanières par la Federal Reserve Bank of New York le 31 mars 2022. Nous ne prétendons pas que les montants en roupies indiennes ou en dollars américains mentionnés dans ce communiqué de presse auraient pu être convertis en dollars américains ou en roupies indiennes, selon le cas, à un taux particulier ou pas du tout.

(2) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Pour plus d'informations, voir « Utilisation de mesures non conformes aux IFRS » ailleurs dans le présent communiqué. Les IFRS renvoient aux Normes internationales d'information financière publiées par le Bureau international des normes comptables. De plus, les rapprochements des mesures non IFRS aux mesures financières IFRS, et les résultats d'exploitation sont inclus à la fin de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, et de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des énoncés concernant nos prévisions financières et opérationnelles futures, nos résultats opérationnels et financiers, comme les estimations des paiements contractuels nominaux restants et le taux d'exécution du portefeuille, ainsi que les hypothèses liées au calcul des mesures susmentionnées. Les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que nos résultats diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs comprennent : la disponibilité de financement supplémentaire à des conditions acceptables ; les variations des prix commerciaux et de détail de l'électricité produite par les services publics traditionnels ; les changements de tarifs auxquels les AAE à long terme sont conclus ; les changements apportés aux politiques et aux règlements, y compris les limites ou plafonds de facturation nette et d'interconnexion ; la disponibilité de remises, de crédits d'impôt et d'autres incitatifs ; la disponibilité des panneaux solaires et d'autres matières premières ; notre historique d'exploitation limité, surtout en tant qu'entreprise publique relativement nouvelle ; notre capacité à attirer et à maintenir des relations avec des tiers, notamment des partenaires solaires ; notre capacité à respecter les clauses restrictives de nos facilités de crédit ; les conditions météorologiques ; les problèmes liés à la pandémie de COVID-19 ; les perturbations de l'approvisionnement ; les réductions de l'énergie solaire par les autorités de l'électricité de l'État et les autres risques identifiés dans les déclarations d'enregistrement et les rapports que notre Société a déposés ou fournis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, de temps à autre. Le portefeuille représente la capacité totale en mégawatts des centrales solaires conformément aux AAE, signés ou attribués ou pour lesquels nous avons reçu une lettre d'attribution. Rien ne garantit que nous pourrons signer un AAE même si nous avons reçu une lettre d'attribution. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont basés sur les informations dont nous disposons à la date des présentes, et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour.

À propos de ReNew

À moins que le contexte ne l'exige autrement, toutes les références dans le présent communiqué à « nous », « notre » ou « nos » renvoient à ReNew Power et à ses filiales.

ReNew est l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable en Inde et dans le monde. ReNew développe, construit, possède et exploite des projets d'énergie éolienne et solaire à grande échelle, ainsi que des projets hydroélectriques. Au 14 juin 2022, ReNew disposait d'un portefeuille brut total d'environ 12,8 GW de projets d'énergie renouvelable en Inde, y compris des projets mis en service et engagés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renewpower.in et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram .

