Flor de Caña invite les barmans en Europe à participer à son Sustainable Cocktail Challenge





LONDRES, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, la marque de rhum ultra-haut de gamme, a annoncé l'ouverture d'inscriptions en Europe pour l'édition 2022 de son Sustainable Cocktail Challenge. Ce concours mondial vise à inspirer la communauté des barmen à devenir des champions de la durabilité et à construire un avenir plus vert ensemble en créant des cocktails spectaculaires utilisant des ingrédients et des techniques durables et Flor de Caña Rum, le seul esprit au monde certifié neutre en carbone et équitable.

Les amateurs de cocktails peuvent s'inscrire en visitant le site www.flordecanachallenge.com , où ils doivent entrer leurs données personnelles et des informations sur leur cocktail durable. Les dates limites d'inscription par pays sont : 19 juin pour la France, 30 juin pour le Royaume-Uni et l'Espagne, 15 juillet pour l'Allemagne et 10 août pour l'Italie.

Tous les participants auront accès à des cours et à des séances de formation sur des sujets de durabilité et des pratiques éthiques derrière le bar, enseignées par des experts de l'industrie.

Le Sustainable Cocktail Challenge aura lieu dans chaque pays au cours des prochains mois et mettra en vedette un jury composé de personnalités de l'industrie bien connues qui évalueront les cocktails sur la base d'éléments tels que : l'histoire et l'inspiration du cocktail, l'utilisation d'ingrédients/techniques durables et le niveau de créativité, en plus de sa saveur et de son apparence.

Le gagnant de chaque édition locale du Sustainable Cocktail Challenge recevra le titre de "Flor de Caña Most Sustainable Bartender", un trophée fabriqué à partir de matériaux durables, un kit de barman super-premium, une bouteille personnalisée de Flor de Caña 25 Year Rum, un prix en argent et la possibilité de participer à la finale régionale européenne qui aura lieu à Berlin en octobre.

En outre, le gagnant de la finale régionale européenne pourra ensuite concourir à la finale mondiale du Sustainable Cocktail Challenge au Nicaragua en 2023 pour le titre de "Barman le plus durable au monde de Flor de Caña" et un prix en argent de 10 000 dollars.

Le Sustainable Cocktail Challenge est une célébration de l'engagement historique de Flor de Caña en faveur de la durabilité et de sa façon de partager et de promouvoir ces valeurs avec la communauté mondiale des barmans pour construire ensemble un avenir plus vert.

Personne-ressource pour les médias :

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1839944/Flor_de_Canas_Sustainable_Cocktail_Challenge.jpg

