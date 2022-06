Bacardi élargit sa gamme TAILS® COCKTAILS PROFESSIONAL : nouveau look, nouveaux cocktails, même qualité premium





Bacardi, la plus grande entreprise non cotée de spiritueux au monde, a élargi sa gamme pionnière TAILS® COCKTAILS PROFESSIONAL avec de nouveaux cocktails et un nouveau look, disponibles dès maintenant pour l'industrie hôtelière à travers l'Europe occidentale.

La marque de cocktails pré-mélangés haut de gamme offre au commerce une solution sans tracas pour servir des cocktails de qualité facilement, rapidement et systématiquement à grande échelle. Servir un cocktail TAILS ne prend que 15 secondes et aucune formation spécialisée n'est requise.

La gamme élargie de cocktails classiques et contemporains, tous fabriqués à partir du portefeuille de marques haut de gamme Bacardi, comporte deux nouveaux ajouts : le Whisky Sour, fabriqué avec du whisky écossais Blended DEWAR'S® ; et le Rum Punch, à base de rhum BACARD?®.

« Des milliers de points de vente à travers l'Europe bénéficient déjà d'une nouvelle source de revenus en servant TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL, et cette année, nous prévoyons de plus que doubler ce nombre ? la dynamique est énorme », a déclaré Evert-Jan Bos, directeur général de TAILS COCKTAILS.

Il ajoute : « Avec les nouvelles saveurs, nous répondons à encore plus de goûts et d'occasions ? des terrasses d'été aux bars d'hiver confortables ? offrant une opportunité passionnante pour l'industrie hôtelière de tirer parti de la demande croissante de cocktails ».

La gamme élargie comprend également le cocktail Passion Fruit Martini et le cocktail Espresso Martini, tous deux à base de vodka 42BELOW® ; le cocktail Gin Garden à base de gin BOMBAY® Dry et de liqueur de fleur de sureau ST-GERMAIN® ; et le Classic Mojito et le Berry Mojito, tous deux à base de rhum BACARD?.

En plus des bouteilles d'1 L au nouveau look, il y a aussi trois fûts TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL de 20 L - le Passion Fruit Spritz à base de vodka 42BELOW®, et le Classic Mojito et le Caribbean Punch, tous deux fabriqués avec du rhum BACARDÍ - déployés cet été, permettant aux points de vente de servir des cocktails à la pression pour un service encore plus rapide et plus facile.

Avec une programmation complète de musique live et d'événements en Europe cette année, Bacardi apportera également des cocktails de haute qualité à des festivals à grande échelle, avec TAILS COCKTAILS PROFESSIONAL dans plus de 20 des plus grands festivals du Royaume-Uni, d'Espagne, de Belgique et des Pays-Bas.

La gamme s'inscrit parallèlement au récent lancement de TAILS COCKTAILS par la société, qui emmène TAILS dans le hors-jeu pour la première fois, pionnier d'une nouvelle catégorie « prêt à secouer » dans les cocktails à domicile.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tailscocktails.com/professional.

Buvez toujours avec modération

À propos de la gamme TAILS® COCKTAILS PROFESSIONAL

TAILS COCKTAILS élabore des cocktails conditionnés de manière experte, pour assurer une qualité et une rapidité de service constantes dans l'ensemble de l'industrie de l'hôtellerie et de l'événementiel. Fondée en 2010, TAILS COCKTAILS a été créée autour d'une vision consistant à rendre les cocktails de qualité supérieure plus accessibles pour un plus large public d'amateurs de cocktails. Chaque cocktail TAILS est élaboré à partir de spiritueux haut de gamme de la plus haute qualité ? le rhum BACARDI®, la vodka 42BELOW®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le whisky écossais Blended DEWAR'S® et la liqueur de fleur de sureau ST-GERMAIN® ? mélangés à des ingrédients de la plus haute qualité. La gamme est disponible en bouteilles de 1 L et en fûts de 20 L avec piliers de tirage. La marque TAILS COCKTAILS fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, dont le siège social se situe à Hamilton, aux Bermudes. Visitez notre site www.tailscocktails.com/professional.

À propos de Bacardi

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY® Dry, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a plus de 160 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 8 000 personnes, gère des installations de production dans 10 pays, et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez http://www.bacardilimited.com, ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 20:30 et diffusé par :