Nomination de monsieur Pierre-Gerlier Forest à titre de président-directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec





QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Pierre-Gerlier Forest à titre de président-directeur général (PDG) de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Monsieur Forest entrera en fonction dès le 4 juillet 2022.

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en science politique de l'Université Laval et d'un doctorat en histoire et sociopolitique des sciences de l'Université de Montréal, monsieur Forest a été professeur dans plusieurs universités canadiennes et américaines. Il a enseigné notamment à l'Université Laval, à l'Université de Montréal, à la John Hopkins Bloomberg School of Public Health et à l'University of Calgary, où il est depuis 2016 professeur titulaire en sciences de la santé communautaire de la Cumming School of Medicine. Soulignons qu'il a également travaillé en recherche, entre autres du côté de Santé Canada, entre 2003 et 2006, à titre d'expert scientifique.

Citation :

« Monsieur Forest est un expert de haut niveau dans le domaine de la santé publique, ce qui constitue un véritable atout pour l'INSPQ et pour l'ensemble de la population québécoise. Son parcours remarquable dans le milieu universitaire et de la recherche, mais aussi sa grande expérience de gestion et son leadership en font un candidat de choix pour la mission qui lui est confiée à ce moment charnière pour le Québec, dans le cadre de nos efforts pour transformer le système de santé québécois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 20:05 et diffusé par :