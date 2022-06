Nomination du docteur Luc Boileau à titre de sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux et de directeur national de santé publique





QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, du docteur Luc Boileau à titre de sous-ministre adjoint de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de directeur national de santé publique. Son mandat débutera le 16 juin 2022.

Médecin diplômé de l'Université de Sherbrooke et détenteur d'une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal et d'un fellowship de la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, M. Boileau a notamment assumé la fonction de président-directeur général de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie et de président-directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Il a ensuite été nommé président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) en 2015. Il occupait le poste de sous-ministre adjoint par intérim et de directeur national de santé publique par intérim depuis janvier 2022.

Citation :

« Depuis janvier dernier, l'expertise et l'expérience du docteur Boileau ont été des atouts précieux. Nous avons pu compter sur sa longue expérience en santé publique et sur son leadership durant les dernières vagues de la pandémie de la COVID-19, et j'en suis très reconnaissant. Je suis persuadé qu'il saura relever avec brio les défis qui nous attendent au cours des prochains mois et des prochaines années en santé publique. Je le félicite pour cette nomination et lui souhaite le meilleur des succès dans ses fonctions. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 20:05 et diffusé par :