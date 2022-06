True Global Ventures clôture un fonds successeur de 146 millions USD, avec un engagement des General Partners de 62 millions USD pour investir dans les futures licornes du Web3





Le fonds True Global Ventures 4 Plus (TGV4 Plus) annonce aujourd'hui la première clôture de son fonds successeur de 146 millions de dollars américains.

Le fonds successeur de TGV4 Plus compte un groupe de 15 General Partners (GP), qui dirigent le fonds et son comité d'investissement, injectant plus de 62 millions de dollars américains de leur argent dans le fonds. Il s'agit d'un engagement total des GPs de plus de 40 % de la taille totale du fonds et de plus de 4 millions de dollars US par GP en moyenne. Le premier appel de fonds a été entièrement collecté.

Le fonds de base TGV 4 Plus a investi dans des entrepreneurs en série à la tête de start-up Blockchain ambitieuses à l'échelle mondiale. Il couvre 20 villes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le fonds est dédié aux entreprises du Web3, principalement dans les séries A, B et C en phase de croissance dans 3 secteurs : divertissement et jeux, services financiers, infrastructure et analyse de données/intelligence artificielle (IA). Fondé par un groupe international de « super angels », les GPs de TGV 4 Plus sont des entrepreneurs, des business angels, des family offices et des investisseurs institutionnels.

Le fonds TGV4plus est investi dans certaines des principales sociétés Web3 telles que Animoca Brands, The Sandbox, Forge Global, Chromaway, Coinhouse, GCEX, Chronicled et autres.

Le nouveau fonds successeur se concentrera sur l'investissement de la majorité de son capital dans des sociétés de fonds précédent TGV 4 Plus sélectionnées. Il pourrait également investir de manière opportuniste dans d'autres transactions Web3 à un stade de forte croissance.

« Le fonds précédent a été un succès fantastique, mais nous n'en sommes qu'aux balbutiements du Web3. Nous croyons que nos premiers gagnants deviendront encore plus forts et avec le fonds successeur, nous donnons à nos partenaires la possibilité d'investir davantage dans ces entreprises », déclare Fredrik Adolfsson, General Partner.

« Après quelques années de croissance, les meilleures sociétés de notre portefeuille cherchent à se développer encore davantage. Nous voulons les aider et les accompagner avec le fonds sucesseur, car nous sommes dans les starting-blocks, alors que de nombreux fonds de croissance se concentrent sur la reconquête de la confiance des investisseurs pendant cette période », déclare Konrad Wawruch, General Partner.

Le General Partner Frank Desvignes ajoute : « Nous avons levé l'argent en un temps record en 4 mois et nous pensons que c'est le meilleur moment pour investir pendant les corrections du marché. Je dirais qu'il est beaucoup plus facile de voir plus clairement qui sont les gagnants maintenant. Cela a créé un haut niveau de confiance parmi nos investisseurs qui ont vu un grand GP Commit et le premier appel être exécuté très rapidement ».

Avec la reconnaissance des cas d'utilisation Web3 décentralisés établis, TGV continue d'investir dans des entrepreneurs en série à la tête de start-up Blockchain ambitieuses à l'échelle mondiale.

À propos de True Global Ventures

True Global Ventures (TGV) est une société globale de capital-risque créée par un groupe d'entrepreneurs en série ayant une solide expérience en matière d'investissement dans des entreprises gérées par des entrepreneurs en série. Les sociétés du portefeuille tirent parti des technologies Web3, intégrant la blockchain comme avantages concurrentiels pour conduire le changement avec des produits éprouvés. TGV est un fonds distribué présent dans 20 villes, dont Singapour, Hong Kong, Taipei, Dubaï, Abu Dhabi, Stockholm, Paris, Luxembourg, Madrid, Varsovie, New York, San Francisco et Vancouver. Le fonds successeur TGV 4 Plus se concentre sur l'investissement de la majorité de son capital dans des sociétés du fonds précèdent TGV 4 Plus sélectionnées. Il pourrait également investir de manière opportuniste dans d'autres transactions Web3 en phase d'hyper croissance.

