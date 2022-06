Voicemod lance et destine à tous la première conversion vocale en temps réel alimentée par l'intelligence artificielle





Voicemod (www.voicemod.net), le leader mondial de la voix augmentée et de l'audio interactif, lance son produit exclusif de conversion vocale, le premier du genre, alimenté par l'intelligence artificielle (IA). En termes d'innovation, cette nouvelle collection de voix par IA représente un énorme progrès dans le développement des capacités de transformation vocale de la parole en parole. Voicemod permet aux gens de trouver leur identité sonore et de genre dans les espaces numériques et de créer leurs avatars vocaux personnalisés, en temps réel.

La vocalisation par IA libère un niveau de personnalisation jusqu'ici impossible dans l'expression audio en ligne, ce qui renforce la mission de Voicemod qui est de doter les utilisateurs de l'outil de son de la voix qu'ils souhaitent.

Le moteur de conversion vocale de la parole en parole en temps réel permet de créer des voix synthétiques réalistes tout en conservant les éléments de la voix originale de l'utilisateur telles que l'émotion, l'accentuation et le rythme, ce qui crée des identités sonores uniques.

Cette technologie permettra aux millions d'utilisateurs de Voicemod, notamment les adeptes de jeux vidéo, les rôlistes ou les personnes qui n'aiment pas leur voix, de mieux s'exprimer en ligne.

En matière de conversion vocale de la parole à la parole, l'innovation technologique de Voicemod permet une personnalisation ou une intégration de la personnalité des utilisateurs. Ces derniers peuvent aisément préciser quelle part de leur voix naturelle ils désirent conserver ou intégrer. Ils obtiennent ainsi un avatar vocal unique et personnalisé qui répond à leurs besoins au cas par cas, pour le travail ou les loisirs.

La technologie de vocalisation par IA permet aux utilisateurs non seulement d'augmenter le degré de modification de la voix source, mais aussi d'ajouter ou de supprimer des accents. Les joueurs et les rôlistes peuvent parler avec une recréation fidèle de leur personnage préféré, sans avoir besoin de recourir à un acteur vocal.

«?Il s'agit d'un premier pas vers l'avenir. Le développement de la vocalisation par IA va non seulement aider les personnes comme moi dans la communauté transgenre, mais aussi changer la méta du monde?», a déclaré Kairi Caitlyn, une VTubeuse sur Twitch et la meilleure joueuse/entraîneuse de compétition Spellbreak au monde, ainsi qu'une organisatrice de la communauté des jeux esports.

Disponibles dès à présent en mode bêta, les voix Voicemod par IA vont des voix humaines réalistes aux voix avec effets ajoutés destinées aux personnages fantastiques. Par exemple, en plus des voix « Bob » et « Alice » à consonance masculine et féminine de Voicemod, la voix « Morgan », inspirée des célébrités, propose des personnages fantaisistes tels que Céleste, Le Narrateur, Le Président et Le Général. Le lancement de la technologie contient plusieurs voix supplémentaires, combinant à la fois l'IA et les techniques classiques de conception sonore pour permettre aux utilisateurs de se transformer instantanément en pilote, en astronaute et même en entités numériques, ouvrant ainsi plus de possibilités créatives que jamais.

«?Les voix IA de Voicemod sont très amusantes et enrichissent l'expérience des participants ou des scénarios que vous faites vivre à vos joueurs. Vous jouez à la science-fiction ? Adoptez cette voix d'astronaute ! Vous souhaitez parler comme une divinité ? Morgan est votre avatar de choix. J'ai hâte de commencer à l'utiliser pour mes sessions?», a déclaré Cypheroftyr, une streameuse américaine et consultante et développeuse de TTRPG DEI, connue comme la fondatrice et directrice de l'organisation à but non lucratif I Need Diverse Games.

Grâce à la technologie de conversion vocale en temps réel, Voicemod crée une toute nouvelle panoplie d'outils permettant aux gens d'explorer leur expression sonore pour une communication plus authentique de personne à personne.

«?Nous sommes très heureux de présenter la prochaine étape de la technologie d'expression audio à notre communauté passionnée d'utilisateurs de Voicemod, et au reste du monde?», a déclaré Jaime Bosch, PDG et cofondateur de Voicemod. «?L'intégration de la puissance des voix d'IA en temps réel dans notre moteur, combinée à notre catalogue en expansion de partenariats de PI, permet un niveau de personnalisation de l'expression audio en ligne et dans le métavers jusqu'ici impossible.?»

Voicemod façonne l'avenir de la communication en créant des outils audio sociaux de pointe qui permettent à chacun de créer, de personnaliser, d'améliorer et de contrôler facilement le son de sa voix en ligne, dans les applications sociales et même dans le métavers. La gamme actuelle de produits technologiques de la société offre déjà des capacités incroyables aux utilisateurs enthousiastes de Voicemod, avec des outils tels que la technologie PowerPitch, lancée récemment, qui crée des identités vocales en ligne réalistes et persistantes pour les jeux, le travail, l'école, les jeux de rôle ou la communication sociale.

Aujourd'hui, tous les utilisateurs de Voicemod peuvent expérimenter les voix de l'IA sur leur PC, en demandant leur accès prioritaire à l'adresse http://voicemod.net/ai-beta/. Devenez un utilisateur de Voicemod et découvrez votre véritable personnalité vocale pour des jeux et des communications en ligne plus immersifs, plus agréables et plus divertissants.

À propos de Voicemod

Voicemod est le leader de l'augmentation audio en temps réel. Les développeurs font confiance à la technologie audio de Voicemod pour aider les utilisateurs finaux à créer des voix virtuelles et à définir leur identité sonore. Alors que les entreprises s'efforcent de construire un métavers responsable, Voicemod est l'outil qui aide les joueurs, les créateurs de contenu et les professionnels de tous niveaux à trouver la voix qui correspond le mieux à leur personnalité quand ils jouent, travaillent, créent et se divertissent. Pour en savoir plus, consultez www.voicemod.net.

