L'étude Total Economic Impacttm révèle que Degreed peut offrir un RSI de 312 % et une efficacité améliorée des compétences de 35 % pour les employés sur trois ans





Degreed, pionnier de l'expérience d'apprentissage pour huit millions d'utilisateurs, a partagé aujourd'hui les résultats d'une étude commandée par Total Economic Impacttm (TEI) de sa plate-forme d'expérience d'apprentissage (Learning Experience Platform, LXP). L'étude, menée par Forrester Consulting, a révélé que les organisations utilisant LXP de Degreed ont connu un délai de productivité plus rapide pour les nouveaux employés, une démocratisation de l'apprentissage au sein des effectifs, une amélioration des compétences et une réduction des coûts de contenu d'apprentissage. Le rendement total potentiel du placement calculé dans l'étude était de 312 %, avec une valeur actualisée nette (VAN) de 4,69 M. USD et un retour sur investissement en moins de six mois. Lisez l'étude complète ici.

« Nos clients choisissent Degreed aux côtés de leurs systèmes LMS et HCM pour développer les compétences dont leurs employés ont besoin plus rapidement et plus efficacement. Nous pensons que cette étude Total Economic Impacttm met en évidence comment l'expérience d'apprentissage collaborative plus ouverte de Degreed peut créer de la valeur à chaque étape du cycle de vie des employés : de l'intégration plus rapide des nouveaux employés à l'amélioration plus efficace des compétences et à la réduction du roulement dans les rôles clés, sans parler de la réduction des dépenses de contenu et de l'augmentation de la productivité pour les équipes L&D », a déclaré Todd Tauber, SVP Stratégie chez Degreed.

L'étude a révélé que les organisations utilisant Degreed avaient un délai de productivité 20 % plus rapide pour les nouveaux employés, en raison d'un processus d'intégration plus cohérent, centré sur un contenu de haute qualité et des parcours d'apprentissage faciles à naviguer.

Selon l'étude, « les organisations interrogées ont utilisé Degreed pour améliorer les compétences des employés et améliorer les performances de leur organisation dans un certain nombre de domaines, notamment la satisfaction et la rétention des clients, le stockage et l'analyse des données, le support produit, la diversité et l'inclusion, le leadership et la gestion, et les changements technologiques ».

Une organisation de services professionnels a été en mesure de rendre l'intégration plus pertinente et plus opportune pour les nouveaux arrivants, alors qu'auparavant elle dépendait des instructeurs en direct lors de sessions de formation synchrones, ce qui retardait les délais d'intégration et rendait l'expérience incohérente.

Un autre client a commenté les avantages de l'écosystème ouvert de LXP, déclarant : « Degreed est la principale interface d'apprentissage pour nous et répond aux divers besoins de nos employés, ainsi que de notre organisation. Avec Degreed, nous avons atteint un développement ciblé et axé sur l'entreprise ».

L'amélioration des compétences des employés actuels chez tous les répondants était de 35 % pour les employés et de 25 % pour les formateurs, en raison de la passerelle unique pour tous les apprentissages fournie par Degreed. L'étude a également révélé que Degreed avait conduit à une meilleure rétention dans les rôles clés, avec une diminution de 10 % à 2 % de leurs roulements, en particulier dans les postes de direction et ceux qui font régulièrement face à de nouveaux défis.

L'étude a identifié d'autres avantages non quantifiés, notamment l'apport d'une expérience d'apprentissage sociale de qualité consommateur à l'apprentissage en entreprise, ce qui a conduit à des niveaux d'engagement plus élevés et à la démocratisation de l'apprentissage, en particulier pour les travailleurs de première ligne, ceux qui vivent dans de nouvelles régions et les employés parlant différentes langues.

Les personnes interrogées ont également déclaré que Degreed était l'une des technologies de base de leur organisation qui offrait l'agilité nécessaire pour fonctionner avec succès grâce au travail à distance.

Pour accéder à l'étude dans son intégralité, cliquer ici.

Degreed organise un webinaire mettant en vedette Forrester pour approfondir les détails de l'étude, cliquez ici pour vous inscrire.

Notes de la rédaction

Cadre et méthodologie TEI

À partir des informations fournies dans les entretiens, Forrester a construit un cadre Total Economic Impacttm pour les organisations qui envisagent d'investir dans Degreed.

L'objectif du cadre est d'identifier les coûts, les avantages, la flexibilité et les facteurs de risque qui influent sur la décision d'investissement. Forrester a adopté une approche en plusieurs étapes pour évaluer l'impact que Degreed peut avoir sur une organisation.

À propos de Degreed

Degreed favorise la croissance et l'innovation grâce à l'apprentissage tout au long de la vie. En tant qu'acteur du changement à l'échelle mondiale, nous servons plus de 100 entreprises du Global 2000 et une entreprise fortune 50 sur trois, suscitant une culture de l'apprentissage dans l'ensemble de l'entreprise. Grâce à une expérience fluide, nous vous aidons à identifier vos compétences acquises et à développer les compétences dont vous avez besoin ? par le biais de modes d'apprentissage individuels, collaboratifs et expérientiels ? pour stimuler la croissance de votre carrière personnelle et les résultats commerciaux. Fondée en 2012, Degreed est traduite en 28 langues avec des utilisateurs couvrant plus de 200 pays.

En savoir plus sur Degreed : Site Web | YouTube | LinkedIn | Twitter

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 juin 2022 à 19:20 et diffusé par :