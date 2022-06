Dahua Technology lance sa nouvelle gamme de caméras intelligentes Full-color Smart Dual Illuminators





Dahua Technology, chef de file mondial des solutions et services IdO intelligents axés sur la vidéo, annonce officiellement le lancement de sa gamme de caméras intelligentes Full-color Smart Dual Illuminators. La nouvelle gamme Full-color intègre deux projecteurs - lumière chaude et lumière infrarouge - ainsi que trois modes de lumière supplémentaires pour restituer des images claires et riches en couleurs, tout en évitant l'utilisation continue de la lumière chaude. Les appareils proposent ainsi une solution flexible pour une variété de situations de surveillance nocturne et à faible luminosité.

"Les infractions sont souvent commises la nuit, et tout système de surveillance doit donc être conçu de façon à pouvoir capturer des images en couleur des événements pour servir de preuve aux enquêtes. Une lumière chaude est donc nécessaire, mais son utilisation constante peut également constituer une source de désagrément pour les autres résidents. C'est pourquoi nous avons développé la caméra intelligente Full-color Dual Illuminators, qui permet aux utilisateurs de tirer parti du meilleur des deux mondes", explique Eaden Xie, directeur des produits de caméras IP chez Dahua Technology.

En adoptant un algorithme d'apprentissage profond capable de détecter les cibles avec précision, la caméra Dahua Full-color Smart Dual Illuminators peut passer intelligemment du mode IR lorsqu'il n'y a pas de cible dans la zone et au mode Full-color lorsqu'une cible est détectée. Les utilisateurs peuvent ainsi enregistrer des événements en couleur sans pour autant générer de la pollution lumineuse. En outre, le mode d'éclairage de la caméra Smart Dual Illuminators peut aussi être modifié sur l'application DMSS en un seul clic, permettant ainsi aux utilisateurs de gérer le dispositif à distance, de visualiser la scène surveillée et de recevoir des notifications d'alarme à tout moment et en tout lieu.

Grâce à ses algorithmes d'apprentissage profond, la nouvelle caméra Full-color Smart Dual Illuminators prend également en charge des applications d'IA telles que SMD Plus, Perimeter Protection et Quick Search, pour permettre aux utilisateurs de se concentrer plus facilement sur les menaces réelles. Sa technologie Smart Codec offre par ailleurs un débit binaire plus faible, pour réduire les coûts de stockage.

La gamme convient parfaitement aux applications pour lesquelles des vidéos en couleur sont nécessaires sans pour autant avoir besoin d'une lumière chaude constante, comme les zones résidentielles, les villas, les magasins de détail, les écoles, les hôpitaux, les parcs, etc. Elle convient également aux situations d'intérieur (par exemple, les couloirs et les halls) où l'éclairage est insuffisant, ainsi qu'à d'autres situations exigeant une lumière chaude constante, comme les parkings et les rues.

Les caméras IP Dahua Smart Dual Illuminators seront ultérieurement équipées d'une fonction d'éclairage programmé. Cette fonction permettra de configurer les modes d'éclairage en fonction de différents créneaux horaires de façon à personnaliser le plan de protection de l'utilisateur.

*La date de lancement du produit peut varier selon le pays.

