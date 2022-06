Le gouvernement du Canada ainsi que les partenaires aéroportuaires et aériens réalisent des progrès dans la réduction des temps d'attente des voyageurs dans les principaux aéroports du Canada





OTTAWA, ON, le 15 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, en compagnie de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, de l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, et de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a publié aujourd'hui cette déclaration pour faire le point sur les progrès que le gouvernement du Canada et les partenaires du secteur réalisent pour réduire les temps d'attente dans les aéroports canadiens.

« Le gouvernement du Canada reconnaît les répercussions que les temps d'attente élevés dans certains aéroports canadiens ont sur les voyageurs. Nous continuons de travailler avec les aéroports, les transporteurs aériens et d'autres partenaires pour mettre en oeuvre des solutions afin de réduire les retards à l'approche de la période de pointe estivale.

« Nos efforts portent leurs fruits. Les temps d'attente actuels aux points de contrôle de sécurité des passagers avant l'embarquement aux aéroports du Canada continuent de diminuer.

« Au cours de la semaine du 3 au 9 juin, en moyenne, 10 % des passagers au départ ont attendu plus de 15 minutes à l'aéroport international Toronto Pearson, par rapport à 23 % pour la semaine du 9 au 15 mai. Pour les mêmes dates à l'aéroport international de Vancouver, le pourcentage de passagers au départ qui ont attendu plus de 15 minutes est passé de 26 % à 13 %.

« Les mesures actuellement prises par le gouvernement du Canada et le secteur du transport aérien comprennent ce qui suit :

· L'embauche d'agents de contrôle de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) se poursuit. Depuis avril, près de 900 agents de contrôle de l'ACSTA ont été embauchés dans l'ensemble du Canada. Grâce à ces nouvelles embauches, l'ACSTA a maintenant atteint son objectif d'embauche pour l'été ainsi que son niveau de dotation d'avant la pandémie dans les quatre grands aéroports. L'ASFC augmente aussi la disponibilité des agents, et les agents étudiants des services frontaliers sont maintenant en poste.

Le 11 juin, le test de dépistage aléatoire obligatoire de la COVID-19 a été temporairement suspendu à tous les aéroports jusqu'au 30 juin. À compter du 1er juillet, tous les tests, y compris pour les voyageurs non vaccinés, seront effectués hors site.

Transports Canada (TC), l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l'ACSTA et des partenaires clés du secteur continuent de se rencontrer régulièrement pour trouver des solutions afin d'éliminer les goulots d'étranglement qui se produisent aux points de contrôle de sécurité avant l'embarquement et de précontrôle avant le départ, ainsi que dans les salles des douanes.

(TC), l'Agence de la santé publique du (ASPC), l'Agence des services frontaliers du (ASFC), l'ACSTA et des partenaires clés du secteur continuent de se rencontrer régulièrement pour trouver des solutions afin d'éliminer les goulots d'étranglement qui se produisent aux points de contrôle de sécurité avant l'embarquement et de précontrôle avant le départ, ainsi que dans les salles des douanes. La délivrance d'habilitations de sécurité en matière de transport et de cartes d'identité pour les zones réglementées aux agents de contrôle de l'ACSTA a été priorisée afin d'accélérer le processus d'embauche et de renforcer la capacité immédiate.

L'ASFC et l'Administration aéroportuaire du Grand Toronto mettent plus de bornes à la disposition des voyageurs dans les salles des douanes de l'aéroport international Toronto Pearson.

La communication accrue avec les voyageurs et les intervenants par l'entremise des médias sociaux, de la signalisation et des écrans multimédias permet de mieux les préparer aux exigences de contrôle avant l'embarquement et de traitement à l'arrivée, et de rendre plus fluide le processus de déplacement dans les aéroports.

L'ASPC ajoute du personnel pour certains jours aux aéroports afin de vérifier que les voyageurs ont rempli leur demande ArriveCAN à leur arrivée et d'informer davantage les voyageurs aériens de l'importance des exigences obligatoires. Le personnel de l'ASPC aidera les voyageurs à remplir ArriveCAN s'ils n'ont pas été capables de le faire.

« Nous reconnaissons qu'il reste du travail à faire, en particulier pour les arrivées internationales dans nos plus grands aéroports, et nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour réduire les retards dans le réseau de transport. »

