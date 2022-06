AVIS AUX MÉDIAS - L'est de Montréal, prochain pôle récréotouristique de la métropole ?





MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa la nouvelle série, les RDV de l'Est, la CCEM organise le 16 juin 2022, le RDV récréotourisme. Un événement riche en contenu et en discussion contribuant à la métamorphose de notre territoire.

Ce forum stratégique d'une matinée, sera l'occasion de réunir de grands acteurs de l'écosystème touristique et la Ministre du tourisme, Mme Proulx pour parler du devenir récréotouristique dans l'Est. Ainsi, la matinée sera composée de 2 panels de discussion, 3 présentations de projets porteurs et de la présentation par Pierre Bellerose de sa réflexion stratégique.

Pour terminer, la Ministre du tourisme, Mme Proulx prendra la parole quelques minutes pour nous parler du tourisme à Montréal et nous faire une annonce.

AIDE-MÉMOIRE Quand : Le jeudi 16 juin 2022, de 08 h 30 à 12 h 00 Quoi : Récréotourisme dans l'Est Qui : Caroline Proulx, Ministre provinciale du Tourisme

Valérie Beaulieu, Directrice générale, Culture Montréal

Michel Labrecque, PDG, Parc olympique

Yves Lalumière, PDG, Tourisme Montréal

Jean-Denis Charest, PDG Chambre de commerce de l'Est de Montréal



Où : La TOHU

2345 rue Jarry Est

Montréal, QC H1Z 4P3

À propos de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts socioéconomiques de ses 1 250 membres et des 32 000 entreprises situées à l'est du boulevard St-Laurent. Couvrant un territoire composé de 850 000 habitants et de 400 000 emplois, la Chambre représente un milieu économique diversifié disposant d'opportunités de croissance importantes.

