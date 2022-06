LA CAPACITÉ D'INNOVATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE SCIENTIFIC GAMES ET DE LOTO-QUÉBEC EST RÉCOMPENSÉE LORS DE LA QUARANTIÈME ÉDITION DES PRIX GUTENBERG





L'un des premiers jeux instantanés de loterie entièrement recyclable reçoit un prestigieux prix Gutenberg

ATLANTA, 15 juin 2022 /CNW/ - Scientific Games et son partenaire canadien du secteur des loteries Loto-Québec ont remporté un prestigieux prix Gutenberg lors du 40e Gala annuel Gutenberg pour le jeu Folie des plantes (Plant Madness) fabriqué à partir de papier entièrement recyclable. Plant Madness est l'un des premiers jeux instantanés de loterie au monde produit par l'entreprise à partir de fibres entièrement recyclables pour Loto-Québec en 2021. Le Gala Gutenberg est le plus important événement de l'industrie de l'imprimerie au Québec. Il met en valeur le talent, la créativité et le savoir-faire des artisans de l'industrie. Cette année, les prix Gutenberg comprenaient une nouvelle catégorie axée sur le développement durable au moyen de produits réutilisables et recyclables.

Loto-Québec et Scientific Games ont collaboré en vue de développer des jeux instantanés durables, créant ainsi un modèle pour l'industrie des loteries. En 2021, après cinq ans d'essais, l'installation de production de jeux instantanés de Scientific Games à Montréal a créé un jeu entièrement recyclable à partir d'encres à base d'eau sur du papier d'impression recyclé et certifié par le Forest Stewardship Council fourni par l'entreprise de papier durable québécoise Groupe Sustana. Au total, Scientific Games a créé cinq jeux entièrement recyclables pour Loto-Québec, notamment Plant Madness, Évasion (Escape), Code secret (Secret Code), SLINGO 10X et C'est quoi ton signe? (What's your sign?).

Voici la déclaration d'Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des Jeux de loterie de Loto-Québec : « La création de nos jeux à gratter imprimés sur du papier d'impression entièrement recyclé, qui sont les premiers du genre au monde, a été rendue possible grâce à une collaboration étroite entre Loto-Québec, le Groupe Sustana et Scientific Games. J'aimerais remercier et féliciter les équipes ayant travaillé à ce projet novateur qui a contribué à réduire l'empreinte environnementale de nos jeux. »

Scientific Games a produit le premier jeu instantané de Loto-Québec il y a plus de 50 ans et est le principal partenaire de Loto-Québec en matière de jeu instantané. L'entreprise exerce ses activités à partir de son installation de production à Montréal, qui emploie des travailleurs québécois, dont des spécialistes de l'imprimerie, depuis des générations.

Voici la déclaration de Marc-André Doyon, vice-président de Scientific Games au Canada : « Nous sommes honorés de recevoir un prix pour cette importante innovation en matière de développement durable avec notre partenaire Loto-Québec, et ensemble, nous demeurons à l'avant-garde de l'industrie mondiale des loteries dans les efforts de développement durable de jeux instantanés. »

Scientific Games est le plus important créateur, producteur et gestionnaire de jeux instantanés de loterie au monde. Son installation de production de jeux instantanés établie à Montréal produit sept milliards de billets de jeux instantanés sur une capacité mondiale totale de 52 milliards de billets.

Scientific Games mise sur des installations de production de jeux instantanés sur quatre continents, et ses produits représentent 70 % des ventes au détail de billets de jeux instantanés dans le monde entier. L'entreprise est un chef de file mondial des industries de la loterie et des systèmes de paris sportifs, des jeux de loterie en ligne, des applications mobiles et des programmes de fidélisation des joueurs.

