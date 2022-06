Un nouveau timbre souligne le leadership exceptionnel de la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier





La défenseure de l'aide sociale a exercé plus de mandats consécutifs qu'aucun autre chef des Premières Nations élu au Canada

FORT QU'APPELLE, SK, le 15 juin 2022 /CNW/ - Postes Canada a aujourd'hui dévoilé son timbre commémoratif soulignant les 39 ans de leadership de la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier lors d'un événement qui s'est tenu à Fort Qu'Appelle, en Saskatchewan. À titre de leader de la Première Nation d'Okanese, elle a exercé plus de mandats consécutifs qu'aucun autre chef des Premières Nations élu au Canada.

Ardente défenseure de l'aide sociale, Marie-Anne Day Walker-Pelletier faisait partie de la délégation autochtone qui a rencontré le pape François au Vatican plus tôt cette année pour discuter du rôle de l'Église catholique dans le système des pensionnats.

La vignette qui lui est consacrée est l'une de trois qui seront officiellement lancées le 21 juin à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Cette émission vise à souligner la contribution de chacun des dirigeants autochtones à leur communauté.

À propos de la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier

À la tête de la Première Nation d'Okanese du territoire du Traité no 4 situé près de Fort Qu'Appelle, en Saskatchewan, pendant près de 40 ans, Marie-Anne Day Walker-Pelletier (née en 1954 à Regina) se forge une réputation de matriarche et de militante. Elle dirige plusieurs projets liés à l'éducation, au bien-être et à l'aide sociale, tout en travaillant à préserver la culture, la langue et les traditions de son peuple.

En 1981, Marie-Anne Day Walker-Pelletier se présente aux élections et devient la cheffe de la Première Nation d'Okanese. Elle a d'abord l'intention d'exercer un seul mandat, mais la communauté lui demande à plusieurs reprises de rester en poste; elle finit par cumuler 15 mandats de deux ans et trois mandats de trois ans. À la fin de son dernier mandat en 2020, elle décide de ne pas se représenter aux élections.

Marie-Anne Day Walker-Pelletier se bat pour améliorer la qualité de vie du peuple d'Okanese et protéger la culture, les droits et les traditions des Premières Nations en dirigeant plusieurs projets tribaux, provinciaux et nationaux liés à l'aide sociale, à la santé, au bien-être et à l'éducation. Elle défend ainsi de nombreuses causes importantes, notamment la violence faite aux femmes, la toxicomanie, le développement économique, le logement, la santé et l'éducation.

Survivante du système des pensionnats autochtones, elle est particulièrement déterminée à améliorer la vie des femmes et des enfants. Souhaitant depuis une décennie voir les jeunes Autochtones placés dans des foyers d'accueil retrouver leur famille, elle voit son rêve se réaliser un an après son départ à la retraite avec l'ouverture du Daywalker Home Fire Family Centre en 2021.

Marie-Anne Day Walker-Pelletier est nommée membre de l'Ordre du Canada en 2018 et est investie en 2019. Elle reçoit également l'Ordre du Mérite de la Saskatchewan en 2021.

À propos de la série de timbres sur les dirigeants autochtones

Ce jeu de timbres constitue le premier volet d'une nouvelle série pluriannuelle de Postes Canada consacrée aux dirigeants autochtones.

Le 21 juin, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, Postes Canada émettra trois timbres en l'honneur des dirigeants autochtones Harry Daniels, la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier et Jose Kusugak.

Deux autres dévoilements de timbres se sont tenus cette semaine :

Le 13 juin, le timbre rendant hommage à Harry Daniels a été lancé à Regina.

a été lancé à Regina. Le 14 juin, le timbre commémorant Jose Kusugak a été lancé à Rankin Inlet , au Nunavut .

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays à partir du 21 juin.

