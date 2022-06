APPROBATION DU RÈGLEMENT DU RECOURS COLLECTIF RELATIF AUX TRANSMISSIONS CVT NISSAN AU CANADA, SAUF AU QUÉBEC





TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - Nissan Canada et les avocats du groupe ont annoncé que le tribunal a approuvé un règlement du recours collectif au Canada, sauf au Québec, visant à résoudre les problèmes relatifs aux allégations selon lesquelles les véhicules Nissan suivants ont une transmission à variation continue (CVT) défaillante : Nissan Altima 2013-2016, Nissan Juke 2013-2017, Nissan Sentra 2013-2017, Nissan Versa 2012-2014 et Nissan Versa Note 2014-2017.

Bien que Nissan nie complètement toute allégation d'acte répréhensible ou de responsabilité, sa priorité dans la conclusion de ce règlement est d'assurer la satisfaction de sa clientèle et de démontrer sa confiance dans ses véhicules.

Les recours collectifs ont été certifiés le 3 décembre 2021 et le règlement a été approuvé par le tribunal le 31 mars 2022. Les parties ont convenu de régler les recours collectifs relatifs aux transmissions CVT Nissan au Canada, sauf au Québec, sous réserve de tous droits ou sans admission de responsabilité, au moyen de concessions réciproques.

Pour obtenir des détails concernant le règlement du recours collectif et les indemnités offertes, consultez le www.cvtsettlementcanada.ca, ou communiquez avec l'administrateur du règlement au 1 888 890-6624 ou au [email protected].

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant leurs droits aux termes du règlement, les propriétaires/locataires de véhicules Altima et Juke peuvent communiquer avec les avocats du groupe par téléphone au 1 800 213-8143 ou par courriel au [email protected]. Les propriétaires/locataires de véhicules Sentra, Versa et Versa Note peuvent communiquer avec les avocats du groupe par téléphone au 1 877 736-2345 ou par courriel au [email protected].

