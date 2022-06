Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de 2 millions de dollars aux Banques alimentaires du Québec





QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution d'une aide financière de 2 millions de dollars pour soutenir l'organisme Les Banques alimentaires du Québec pour l'année 2022-2023.

Cette aide financière permettra à l'organisme de faire l'achat de denrées qui seront distribuées dans l'ensemble de son réseau afin de contribuer à pallier la pénurie de denrées actuelle provoquée notamment par l'augmentation des demandes d'aide alimentaire. En faisant des achats groupés de denrées, l'organisme peut générer des économies au bénéfice de son réseau.

« Les Banques alimentaires du Québec sont un rouage important lorsqu'il s'agit d'intervenir auprès des personnes vulnérables. L'augmentation du coût de la vie touche toute la société québécoise, mais plus particulièrement celles et ceux qui ont de faibles revenus. En soutenant Les Banques alimentaires du Québec, nous nous assurons que l'organisme pourra continuer d'offrir des aliments de qualité partout au Québec au cours des prochains mois. Nous contribuons aussi à faire connaître et à développer de bonnes pratiques et de nouvelles approches en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Avec les conséquences de la pandémie et de l'inflation, de plus en plus de Québécois et Québécoises peinent à joindre les deux bouts et doivent se résigner à recourir à de l'aide alimentaire. Je suis soulagé que nous ayons trouvé une oreille attentive auprès du ministre Boulet, qui a répondu prestement à notre appel à l'aide concernant le manque imminent de denrées à distribuer dans notre réseau provincial. Les 2 millions de dollars annoncés aujourd'hui permettront aux membres Moisson de répondre à la demande exceptionnelle pendant un été qui s'annonce bien difficile. »

Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec

L'aide financière est accordée dans le cadre du Fonds québécois d'initiatives sociales.

Selon Les Banques alimentaires du Québec, les demandes d'aide alimentaire sont plus élevées de 50 % par rapport à 2019, notamment en raison des effets cumulés de la pandémie de COVID-19 et de la hausse du coût de la vie. Par ailleurs, l'organisme a constaté une baisse générale des dons de denrées de 21 % (soit 1,3 million de kilos) de l'année 2019-2020 à 2021-2022.

Le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 prévoit, entre autres, une mesure visant à améliorer l'accès à une alimentation saine, nutritive et abordable pour les personnes à faibles revenus.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale collabore à la réalisation de plusieurs mesures dans le cadre du Plan d'action interministériel 2022-2025 de la Politique gouvernementale de prévention en santé, notamment en matière de sécurité alimentaire.

