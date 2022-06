Une étude de Havas révèle un besoin urgent de transformer les relations client-agence





Lors de la conférence ProcureCon Marketing EU qui s'est tenue le 15 juin à Londres, Havas a dévoilé son « Meaningful Brands Special Report : The Client-Agency Relationship Barometer », un rapport de recherche unique en son genre, examinant comment les agences peuvent devenir des partenaires à long terme plus significatifs, dans un contexte de perturbations continues provoquées par la pandémie mondiale, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les changements dans la technologie et les données.

« The Client-Agency Relationship Barometer » est un rapport spécial de l'étude Meaningful Brands du groupe Havas, une enquête semestrielle historique sur la valeur de la marque réalisée depuis 2009. Menée en partenariat avec YouGov et Prescient, il s'agit de la première de sa taille, comprenant des entretiens approfondis et une vaste étude quantitative auprès de plus de 100 décideurs en matière d'approvisionnement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle évalue leurs priorités organisationnelles actuelles et la façon dont les agences se mesurent à ces nouvelles attentes.

Les recherches de Havas suggèrent que les professionnels de l'approvisionnement considèrent de plus en plus leur rôle comme tourné vers l'avenir, au-delà de l'impératif immédiat de stimuler les performances de l'entreprise et de vente, un répondant sur quatre considérant la transformation comme leur priorité absolue. Les agences ont une marge d'amélioration pour aider leurs clients à conduire la transformation, avec 46 % des répondants indiquant que leurs agences ne fournissaient que des solutions traditionnelles à leurs problèmes, et un sur cinq croyant que leurs agences présentent des innovations qui sont « nouvelles et brillantes », plutôt que ce qui fait partie intégrante de leurs besoins commerciaux.

« Un nouvel agenda dynamique émerge dans toutes les entreprises, alors que les organisations changent pour s'adapter à l'évolution du comportement des consommateurs, et l'échange de valeur client-agence n'a jamais reçu autant d'attention », a déclaré Tracey Barber, directrice mondiale du marketing, Havas Creative Group. « Les résultats de notre rapport « Client Agency Relationship Barometer » sont un signal d'alarme pour les agences : il est temps d'élaborer des stratégies qui comblent l'écart entre les attentes des clients et forgent des relations significatives, capables de résister aux défis inévitables et aux épreuves à venir ».

Les agences font l'objet d'un nouvel examen minutieux au milieu de perturbations systématiques, 50 % des responsables de l'approvisionnement constatant un décalage entre leurs besoins et ce que les agences fournissent. À partir de cette étude révolutionnaire, Havas a élaboré sept piliers directeurs pour les agences agiles afin de construire des relations plus significatives et durables, notamment :

Tout doit être motivé par sa pertinence pour l'entreprise, alors construisez un moyen de comprendre l'impact de vos actions. Créez des forums pour que de nouveaux experts et talents viennent à la table (ESG / Durabilité / Objectifs). Reliez tout à la livraison d'une valeur tangible et d'un retour sur investissement réel. Si vos clients sentent qu'ils obtiennent une grande valeur, c'est probablement le cas.

« Dans notre monde de plus en plus complexe, une relation client-agence réussie doit prendre la forme d'un partenariat valorisé. Les agences devraient devenir des conseillers de confiance, aider leurs clients à naviguer dans l'incertitude et à créer des liens significatifs avec les consommateurs », a déclaré Erin Flaxman, directrice de la croissance mondiale chez Havas Media Group. « Ces piliers sont un guide pour comprendre les principaux problèmes auxquels sont confrontés les clients et renforcer les compétences et l'expertise tournées vers l'avenir que les professionnels de l'approvisionnement recherchent aujourd'hui ».

