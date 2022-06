Avis aux médias - Le gouvernement du Canada tiendra une séance d'information technique sur le renforcement de la protection et de la confiance des Canadiens dans l'économie numérique

La société d'expérience d'applications mobiles Airship a annoncé aujourd'hui que Virginia Llewellyn avait été promue au poste de directrice juridique et administrative. À ce poste, Mme Llewellyn dirigera les questions juridiques et de conformité à...

Tecsys Inc. , rendra public ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année fiscale se terminant le 30 avril 2022 le 29 juin 2022 après la fermeture des marchés. Tecsys tiendra une conférence téléphonique animée par M. Peter Brereton,...

TACHKENT, Ouzbékistan, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Vendredi dernier, Artel Electronics LLC (Artel), le premier fabricant d'appareils électroniques et ménagers d'Asie centrale, est devenue la plus importante société entièrement privée à placer une...